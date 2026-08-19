Cármen Lúcia é eleita presidente da Primeira Turma do STF

Decana do colegiado, Cármen assume o comando da Turma em 30 de setembro, no lugar de Flávio Dino - (crédito: Gustavo Moreno/SCO/STF)

A ministra Cármen Lúcia foi escolhida na terça-feira (18/8) para presidir a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A mudança no comando ocorrerá em 30 de setembro, quando termina o mandato do ministro Flávio Dino à frente do colegiado.

O resultado foi comunicado por Dino ao final da sessão de ontem. Ao deixar a presidência, o ministro agradeceu aos colegas pela confiança durante o período em que esteve à frente da Turma.

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Decana do colegiado, Cármen Lúcia recebeu a escolha como um reconhecimento dos demais ministros e ressaltou a importância dos aprendizados acumulados ao longo de sua trajetória no Supremo. Durante o discurso, fez uma menção especial ao ex-ministro Sepúlveda Pertence, que teve forte influência em sua formação jurídica e profissional.

A ministra afirmou que assumir a presidência a leva a recordar a maneira como Pertence exercia a função e os ensinamentos que recebeu do ministro. Também agradeceu a Dino e aos demais integrantes da Primeira Turma. “Aprendo o tempo todo e sou grata a cada um”, declarou.

Trajetória

Natural de Montes Claros (MG), Cármen Lúcia, 72 anos, é ministra do STF desde 2006. Ao longo da carreira, ocupou posições de destaque no Judiciário brasileiro.

Ela presidiu o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2016 e 2018. Também comandou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dois períodos e já exerceu a presidência da Segunda Turma do STF.

Durante sua passagem pela presidência do STF, Cármen Lúcia também assumiu interinamente a Presidência da República em cinco ocasiões, em 2018, quando ocupava a linha sucessória do cargo.