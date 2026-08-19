Luis Felipe Salomão assume comando do STJ nesta quarta; saiba quem é

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realiza nesta quarta-feira (19/8), às 18h, a cerimônia de posse dos ministros Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques nos cargos de presidente e vice-presidente da corte, respectivamente. A nova gestão ficará à frente do tribunal no biênio 2026-2028.
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Salomão chega à presidência após 18 anos como ministro do STJ e mais de três décadas dedicadas à magistratura. Antes de integrar a corte, atuou como juiz e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e como promotor de Justiça em São Paulo.
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Ao longo da trajetória no STJ, integrou a Quarta Turma e a Segunda Seção, voltadas ao direito privado, além de fazer parte da corte especial. Entre 2022 e 2024, exerceu a função de corregedor nacional de Justiça. Desde então, ocupava a vice-presidência do tribunal.
A atuação de Salomão também se estendeu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi responsável pela propaganda eleitoral nas eleições presidenciais de 2018 e corregedor-geral da Justiça Eleitoral durante as eleições municipais de 2020.
O ministro ainda presidiu comissões de juristas no Senado responsáveis por propostas que resultaram em mudanças nas regras de arbitragem e mediação e participou da elaboração de um anteprojeto de reforma do Código Civil.
Formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Salomão possui pós-graduação em direito comercial e carreira acadêmica ligada ao ensino jurídico. É autor de livros e artigos sobre temas como direito civil, arbitragem, acesso à Justiça e juizados especiais.
Campbell assume a vice-presidência
Natural de Manaus, Mauro Campbell Marques chega à vice-presidência após uma carreira de mais de 20 anos no Ministério Público do Amazonas, instituição que comandou por três mandatos. Também ocupou as secretarias de Justiça e de Segurança Pública do estado.
No STJ, Campbell integrou a Segunda Turma e a Primeira Seção, especializadas em direito público. Também atuou como ministro do TSE, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).
O ministro presidiu no Senado uma comissão dedicada à elaboração de propostas para reduzir a burocracia na administração pública e outra responsável pelo anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa.
Desde 2024, Campbell exerce o cargo de corregedor nacional de Justiça e também integra a corte especial do STJ.
Formado em ciências jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Bennett, no Rio de Janeiro, o ministro tem produção acadêmica e jurídica em áreas como direito administrativo sancionador, processo civil e direito tributário.
A cerimônia de posse contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), entre outras autoridades.
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