ACM Neto descarta "Lula-Neto" e promete concursos públicos na Bahia

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), negou nesta quarta-feira (19/8), que incentiva eleitores a combinarem o voto nele com o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele reafirmou que seu candidato ao Palácio do Planalto é Ronaldo Caiado (PSD).
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Apesar de seu posicionamento, Neto disse que respeitará outras escolhas dentro de sua base eleitoral. Sua aliança reúne partidos que apoiam outros presidenciáveis e, segundo ele, não há intenção de constranger os eleitores.
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“Não tem nenhum incentivo meu para nada. Eu tenho que respeitar a manifestação livre dos eleitores”, afirmou durante sabatina promovida pela Band TV, em Salvador.
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Concursos públicos
Na mesma entrevista, o ex-prefeito de Salvador prometeu realizar concursos públicos para reforçar os quadros técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).
Para a agricultura, o candidato planeja reorganizar a estrutura estadual de assistência técnica e extensão rural. Ele também pretende realizar concursos para atender pequenos produtores e criticou os efeitos da extinção da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA).
“A área ambiental, o Inema e a Secretaria de Meio Ambiente vão precisar reforçar os quadros técnicos. Nós vamos ter que redesenhar a Secretaria de Agricultura, repensar esse órgão de apoio técnico ao produtor rural e, para isso, fazer concurso público”, declarou.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.