Caiado defende regulamentação dura no combate às bets

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) defendeu um combate rigoroso às apostas on-line, também conhecidas como bets, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (28/8). “Precisamos de regulamentação dura, fiscalização e tolerância zero”, escreveu.
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Na avaliação do ex-governador de Goiás, a proibição das apostas não seria eficiente, pois “empurraria” o mercado para a clandestinidade. Caiado fez uma analogia com o Capitão Gancho e afirmou que o governo não deveria “fechar um olho” e “fingir que não vê o problema”, enquanto “deixa o pirata tomar conta do navio”.
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Minha posição sobre o setor de apostas é muito clara.. proibir não resolve nada, só empurra o mercado para a clandestinidade. O Brasil não precisa de canetaço demagógico, aquele famoso Capitão Gancho, fechar um olho, fingir que não vê o problema e deixar o pirata tomar conta do…— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 28, 2026
Em outra ocasião, o candidato afirmou que suas primeiras medidas contra as bets envolverão o combate à propaganda exaustiva. “Depois, mostrar os danos que têm trazido à população e ao mesmo tempo termos todo um sistema do Coaf e da Receita Federal para saber para onde está chegando o dinheiro”, explicou em evento em Brasília.
No seu plano de governo, Caiado defende a proibição da publicidade desses jogos nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa. Ele trata o vício como um problema social, econômico e de segurança pública. Entre outras medidas, é proposta a criação de um teto de gastos para apostadores, assim como a ampliação da atuação do Ministério da Segurança Pública contra plataformas ilegais.
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