InícioPolítica
Eleições 2026

Caiado defende regulamentação dura no combate às bets

Candidato à Presidência pelo PSD já havia dito que terá uma "mão pesada" contra as apostas on-line

Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD, defende combate a propaganda exaustiva de apostas on-line - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Ronaldo Caiado, candidato à Presidência pelo PSD, defende combate a propaganda exaustiva de apostas on-line - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) defendeu um combate rigoroso às apostas on-line, também conhecidas como bets, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (28/8). “Precisamos de regulamentação dura, fiscalização e tolerância zero”, escreveu.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na avaliação do ex-governador de Goiás, a proibição das apostas não seria eficiente, pois “empurraria” o mercado para a clandestinidade. Caiado fez uma analogia com o Capitão Gancho e afirmou que o governo não deveria “fechar um olho” e “fingir que não vê o problema”, enquanto “deixa o pirata tomar conta do navio”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
Em São Paulo, na semana passada, Caiado afirmou que, se eleito, terá uma “mão pesada” contra as bets. “As pessoas têm a mesma dependência do jogo que têm de droga. Então, isso não pode ser de forma tão extensiva como está sendo colocado aí”, disse durante agenda com comerciantes e lojistas no Brás.

Em outra ocasião, o candidato afirmou que suas primeiras medidas contra as bets envolverão o combate à propaganda exaustiva. “Depois, mostrar os danos que têm trazido à população e ao mesmo tempo termos todo um sistema do Coaf e da Receita Federal para saber para onde está chegando o dinheiro”, explicou em evento em Brasília. 

No seu plano de governo, Caiado defende a proibição da publicidade desses jogos nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa. Ele trata o vício como um problema social, econômico e de segurança pública. Entre outras medidas, é proposta a criação de um teto de gastos para apostadores, assim como a ampliação da atuação do Ministério da Segurança Pública contra plataformas ilegais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 28/08/2026 14:23
SIGA
x