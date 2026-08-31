Tiririca estreia no horário eleitoral no Ceará e busca 5º mandato: "Aqui é meu lugar"

Em tom descontraído, Tiririca convida eleitores a adivinhar seu próximo passo na política cearense - (crédito: Reprodução/TRE-CE)

Eleito quatro vezes consecutivas por São Paulo, o deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, retorna ao Ceará, seu estado natal, para disputar a reeleição. Em sua estreia no horário eleitoral gratuito, ele pediu votos e justificou a mudança.

“Eu voltei pra ficar, aqui é meu lugar, e voltei para o PSD, o partido que mais cresce no Brasil”, afirmou o parlamentar. Confira:

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A troca de domicílio eleitoral foi formalizada em novembro de 2025, quando Tiririca deixou o PL para se filiar ao PSD. A mudança foi articulada pela direção estadual da legenda, que faz parte da base do governador Elmano de Freitas (PT).

Patrimônio declarado

Na sua declaração de bens à Justiça Eleitoral, Tiririca informou possuir um patrimônio total de R$ 732.678,62.

Entre os principais bens declarados estão um veículo Mercedes-Benz modelo 2015, avaliado em R$ 116.500,00, e uma casa em Caucaia, com valor de R$ 353.242,30.

Conhecido nacionalmente pela carreira como humorista, Tiririca iniciou a vida parlamentar em 2011. Após quatro mandatos por São Paulo, ele busca pela primeira vez conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados com os votos do eleitorado cearense.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.