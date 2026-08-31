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CONGRESSO NACIONAL

Davi Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco para vaga no TCU

Nome pode ser votado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (2/9)

Senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) é ex-presidente do Senado Federal - (crédito: Reprodução)
Senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) é ex-presidente do Senado Federal - (crédito: Reprodução)

O Senado oficializou, nesta segunda-feira (31/8), a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele ocupará a vaga aberta com a saída do ministro Bruno Dantas.

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O nome do ex-presidente da Casa Alta consta no Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 995/2026, apresentado nesta segunda pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e assinado por outros 19 senadores, incluindo a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).

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A expectativa é que o nome de Pacheco seja votado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (2/9). A indicação não deve seguir o rito normal e passar por comissões, onde seria o ex-presidente seria sabatinado.  

Mais cedo, o ministro Bruno Dantas decidiu oficializar seu pedido para deixar a Corte de contas. Com isso, ele vai renunciar 30 anos antes do prazo para aposentadoria compulsória e após mais de uma década de serviços prestados. 

O TCU formalizou o pedido de afastamento por meio de ofício enviado ao presidente da Corte, Vital do Rêgo. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AM), fazer a indicação para quem vai ocupar a vaga.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Luíza Altoé e Armando Holanda
postado em 31/08/2026 23:16 / atualizado em 31/08/2026 23:16
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