Davi Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco para vaga no TCU

O Senado oficializou, nesta segunda-feira (31/8), a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele ocupará a vaga aberta com a saída do ministro Bruno Dantas.

O nome do ex-presidente da Casa Alta consta no Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 995/2026, apresentado nesta segunda pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e assinado por outros 19 senadores, incluindo a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).

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A expectativa é que o nome de Pacheco seja votado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (2/9). A indicação não deve seguir o rito normal e passar por comissões, onde seria o ex-presidente seria sabatinado.

Mais cedo, o ministro Bruno Dantas decidiu oficializar seu pedido para deixar a Corte de contas. Com isso, ele vai renunciar 30 anos antes do prazo para aposentadoria compulsória e após mais de uma década de serviços prestados.

O TCU formalizou o pedido de afastamento por meio de ofício enviado ao presidente da Corte, Vital do Rêgo. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AM), fazer a indicação para quem vai ocupar a vaga.