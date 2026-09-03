Zé Trovão chama Davi Alcolumbre de "cadela do STF"

O deputado Zé Trovão (PL-SC) chamou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de “cadela do STF” durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (3/9), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar esteve na Corte para protocolar uma representação contra o ministro Alexandre de Moraes. Acompanhado do deputado Sargento Fahur (PL-PR), Trovão afirmou que o objetivo da medida é pedir uma análise sobre a atuação de Moraes nos processos relacionados aos atos de 8 de janeiro e em outros casos de sua relatoria.

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Segundo Zé Trovão, a divulgação de informações sobre a relação entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, levantou dúvidas sobre a imparcialidade do ministro. O deputado afirmou que não acusa Moraes de corrupção, mas disse haver “indícios” que, na avaliação dele, precisam ser examinados. “Essa relação do ministro com o Daniel Vorcaro nos causa estranheza, pois mostra a imparcialidade do ministro”, declarou.

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Em seguida, defendeu que, caso seja comprovada falta de imparcialidade, os processos relatados por Moraes sejam anulados e encaminhados novamente às instâncias consideradas competentes.

8 de janeiro

O parlamentar também citou a quantidade de decisões monocráticas proferidas por Moraes e afirmou que o ministro teria tomado mais de 7 mil decisões dessa natureza. Para Zé Trovão, o número justifica questionamentos sobre a condução dos processos. “Por isso eu vou fazer uma representação ao ministro Edson Fachin para que ele faça a análise jurídica necessária, para que ele determine se o Alexandre de Moraes teve ou não teve condições de fazer esses julgamentos”, afirmou, ao tratar especificamente dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, a representação não se restringe a esses casos e pede a análise da validade de outros processos relatados pelo ministro.

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Ao ser questionado sobre uma declaração de Alcolumbre, que havia feito referência à procura de recursos para o filme Dark Horse envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Zé Trovão reagiu com outras acusações contra o presidente do Senado. O deputado afirmou que Alcolumbre deveria explicar supostos recebimentos de US$ 30 milhões e mencionou ainda valores que, segundo ele, teriam sido recebidos por um assessor do senador. As alegações foram feitas sem apresentação de documentos durante a coletiva. Na sequência, Zé Trovão afirmou: “Davi Alcolumbre é uma cadela do STF”.

O deputado também disse que Alcolumbre não teria mais condições de presidir o Senado e alegou que o senador teria sido ameaçado durante um jantar com Moraes. Segundo Zé Trovão, o ministro teria colocado o presidente do Senado “no seu lugar” e ameaçado prendê-lo caso não atendesse às suas determinações.



