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Crise no STF

Fachin sinaliza a Lula que pautará casos de Moraes e Mendonça no plenário do STF

A conversa foi na última sexta-feira (4/9), antes do evento no Planalto. As informações são da Folha de S.Paulo

Presidentes do STF, Edson Fachin, e da República, Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Pedro França/CNJ)
Presidentes do STF, Edson Fachin, e da República, Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Pedro França/CNJ)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, sinalizou ao presidente Lula (PT) que levará os casos dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça ao plenário da Suprema Corte. A conversa ocorreu na última sexta-feira (4/9) no Palácio do Planalto antes de um evento de sanção de projetos relacionados ao Judiciário. As informações são da Folha de S.Paulo.

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No momento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Felipe Salomão, o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, também estavam presentes.

De acordo com a reportagem, Fachin demonstrou insatisfação pela forma que Moraes e Mendonça conduziram a crise no Supremo, e se mostrou disposto a esclarecer as condutas dos ministros e pautar o debate na sessão.

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A matéria relata ainda que Fachin teria dito aos presentes no encontro que os assuntos são muito sérios e precisam ser conduzidos com o critério devido. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/09/2026 10:25
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