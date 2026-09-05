Fachin sinaliza a Lula que pautará casos de Moraes e Mendonça no plenário do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, sinalizou ao presidente Lula (PT) que levará os casos dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça ao plenário da Suprema Corte. A conversa ocorreu na última sexta-feira (4/9) no Palácio do Planalto antes de um evento de sanção de projetos relacionados ao Judiciário. As informações são da Folha de S.Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No momento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Felipe Salomão, o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, também estavam presentes.
De acordo com a reportagem, Fachin demonstrou insatisfação pela forma que Moraes e Mendonça conduziram a crise no Supremo, e se mostrou disposto a esclarecer as condutas dos ministros e pautar o debate na sessão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A matéria relata ainda que Fachin teria dito aos presentes no encontro que os assuntos são muito sérios e precisam ser conduzidos com o critério devido.
Saiba Mais
- Flipar Engenharia insana! Rodovia dos Imigrantes foi construída ‘dentro’ da Mata Atlântica e preparada para enfrentar a neblina
- Flipar Isis Valverde descobre baixa reserva ovariana ao tentar engravidar aos 39 anos
- Mundo Nepal: trabalhador chinês e uma mulher são resgatados 10 dias após enchentes
- Mundo O que se sabe sobre explosão na Bolívia que deixou ao menos 2 mortos e 81 feridos
- Revista do Correio Dia de Santa Teresa de Calcutá: 5 orações inspiradas na fé e no amor ao próximo
- Flipar Estreante no Rock in Rio, Bento Gil destaca papel da tia Preta Gil na sua carreira musical