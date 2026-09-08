PT critica Mendonça e diz que decisão interfere na PF

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), divulgou nesta terça-feira (8/9) uma nota de repúdio à decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada. O documento classifica a medida como uma “intervenção grave e ilegal” na autonomia administrativa e funcional da PF e acusa o ministro de invadir atribuições do Executivo “com fins político-eleitorais”.
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A nota afirma que a Polícia Federal é um órgão permanente de Estado subordinado administrativamente ao Executivo e que cabe ao presidente da República nomear seu diretor-geral. Para a bancada, ao determinar o afastamento de Andrei, Mendonça teria ultrapassado os limites da atuação judicial e interferido em uma prerrogativa presidencial. “Não cabe a um ministro do Supremo, por decisão individual, reorganizar a cúpula de um órgão do Executivo”, afirma o texto.
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A bancada também relacionou a decisão às investigações envolvendo o Banco Master, que, segundo o PT, alcançam integrantes e pessoas próximas à família Bolsonaro. Os deputados afirmam que o afastamento da direção da PF ocorre em um momento de forte repercussão política das investigações e, na avaliação deles, “objetivamente, beneficia o campo político da família Bolsonaro”. A nota também cita o fato de Mendonça ter sido indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e afirma que setores ligados ao bolsonarismo comemoraram a decisão.
Outro argumento apresentado pelo PT é o de que Mendonça afirmou ter sido alvo de suposto monitoramento pela PF e, com base nisso, determinou medidas contra dirigentes da instituição. Para a bancada, essa circunstância levanta dúvidas sobre a imparcialidade do ministro e “suscita uma questão incontornável de impedimento ou suspeição”.
O partido declarou apoio ao recurso que será apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e defendeu que o STF reverta a decisão, preservando as prerrogativas do presidente da República e a atuação da Polícia Federal.
A manifestação da bancada do PT ocorreu horas após a decisão de André Mendonça, que determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada.
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