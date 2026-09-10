Caiado é internado em São Paulo e cancela agenda de campanha

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, foi internado na manhã desta quinta-feira (10/9), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de faringite aguda. Segundo nota oficial, a hospitalização tem como objetivo permitir a administração de medicação intravenosa e acelerar a recuperação do político.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A internação levou ao cancelamento de toda a agenda de Caiado prevista para esta quinta-feira. Pela manhã, às 10h, o candidato faria uma visita ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), em Vinhedo (SP).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
À noite, às 19h, Caiado participaria de uma sabatina promovida pela Inteligência LTDA, na capital paulista. O compromisso também foi cancelado em razão da internação.
De acordo com a nota, a medida busca garantir a recuperação de Caiado para que ele possa retomar os compromissos de campanha o quanto antes. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre a previsão de alta ou sobre uma nova data para os eventos cancelados.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais
- Política AtlasIntel: Flávio tem 46,4% no segundo turno e Lula registra 46,2%
- Política Ex-marqueteiro de Flávio repassou R$ 1 milhão para filme sobre Bolsonaro
- Política Flávio Bolsonaro acusa Dino de interferência política na Operação Make Up
- Política Dino vê indícios de "um só sistema delitivo" e cita atos ligados ao PCC
- Política Pimenta defende fim de sigilos e cobra reação do STF
- Política Emenda de Bia Kicis a entidade ligada a 'Dark Horse' é questionada por Dino
- Política Fachin cancela novamente sessão do plenário do STF em meio à crise
- Política PF vê indícios de documentos feitos após contratos para simular regularidade