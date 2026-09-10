Caiado é internado em São Paulo e cancela agenda de campanha

Caiado é internado em São Paulo com quadro de faringite aguda - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, foi internado na manhã desta quinta-feira (10/9), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de faringite aguda. Segundo nota oficial, a hospitalização tem como objetivo permitir a administração de medicação intravenosa e acelerar a recuperação do político.

A internação levou ao cancelamento de toda a agenda de Caiado prevista para esta quinta-feira. Pela manhã, às 10h, o candidato faria uma visita ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), em Vinhedo (SP).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

À noite, às 19h, Caiado participaria de uma sabatina promovida pela Inteligência LTDA, na capital paulista. O compromisso também foi cancelado em razão da internação.

De acordo com a nota, a medida busca garantir a recuperação de Caiado para que ele possa retomar os compromissos de campanha o quanto antes. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre a previsão de alta ou sobre uma nova data para os eventos cancelados.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves