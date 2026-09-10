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Crise no judiciário

Messias elogia Fachin por pedido para levantar sigilo do caso Master

Advogado-geral da União afirma que transparência deve orientar a condução das investigações e defende amplo conhecimento dos fatos pela sociedade

Segundo Messias, a divulgação das informações deve ser utilizada como regra para garantir transparência na condução das investigações - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Segundo Messias, a divulgação das informações deve ser utilizada como regra para garantir transparência na condução das investigações - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, elogiou a iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, de solicitar o levantamento do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master. A manifestação foi publicada nesta quinta-feira (10/9) no X.

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Segundo Messias, a divulgação das informações deve ser utilizada como regra para garantir transparência na condução das investigações. “A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura igualdade de tratamento aos envolvidos, clareia as escolhas dos cidadãos e permite que a sociedade conheça os fatos sem recortes, versões ou seletividades”, afirmou.

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O advogado-geral também citou a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defendeu mais transparência e o acesso da sociedade às informações das investigações. Para Messias, a manifestação do presidente está alinhada à defesa da publicidade dos fatos relacionados ao caso.

Messias afirmou ainda que questões de Estado devem ser tratadas sem distinção entre os envolvidos. “Em questões de Estado, a verdade não deve escolher nomes, lados ou conveniências. Instituições republicanas se fortalecem às claras”, declarou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 10/09/2026 23:24 / atualizado em 10/09/2026 23:37
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