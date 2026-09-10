Messias elogia Fachin por pedido para levantar sigilo do caso Master

O advogado-geral da União, Jorge Messias, elogiou a iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, de solicitar o levantamento do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master. A manifestação foi publicada nesta quinta-feira (10/9) no X.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo Messias, a divulgação das informações deve ser utilizada como regra para garantir transparência na condução das investigações. “A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura igualdade de tratamento aos envolvidos, clareia as escolhas dos cidadãos e permite que a sociedade conheça os fatos sem recortes, versões ou seletividades”, afirmou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O advogado-geral também citou a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defendeu mais transparência e o acesso da sociedade às informações das investigações. Para Messias, a manifestação do presidente está alinhada à defesa da publicidade dos fatos relacionados ao caso.
Messias afirmou ainda que questões de Estado devem ser tratadas sem distinção entre os envolvidos. “Em questões de Estado, a verdade não deve escolher nomes, lados ou conveniências. Instituições republicanas se fortalecem às claras”, declarou.
Saiba Mais
- Política Flávio Bolsonaro critica operação da PF sobre filme e nega irregularidades
- Política Mário Frias critica operação e diz que emenda de R$ 2 milhões é regular
- Política STF salvou a democracia brasileira, mas agora a está sufocando, diz The Economist
- Política Exclusivo: veja como será PEC que prevê mandato para ministros do STF
- Política CNBB pede respeito à lei e equilíbrio entre Poderes após crise no STF
- Política Cury descarta apoio a Lula e cobra explicações de Flávio Bolsonaro