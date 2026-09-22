Cury diz que Lula "vai destruir" Flávio no 2º turno

Presidente Lula (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto à Presidência, seguido por Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante) - (crédito: Ricardo Stuckert, Minervino Junior/CB/D.A.Press e Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta terça-feira (22/9), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "vai destruir" Flávio Bolsonaro (PL) caso os dois se enfrentem no segundo turno. A declaração foi feita durante sabatina da Veja, em meio à defesa de que sua própria candidatura avance à etapa final da eleição e à recusa em apoiar qualquer um dos dois adversários.

"O modelo de Lula da Silva está falido, o modelo de Flávio Bolsonaro também. Se o pai perdeu, o filho também vai perder e tudo o que o Lula quer é pegar Flávio Bolsonaro no segundo turno. Ele vai trucidar, ele vai destruir Flávio", afirmou.

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Cury disse que tem sido procurado por lideranças dos dois campos políticos, mas afirmou que sua resposta a uma eventual busca por apoio tem sido "não, não e não". O candidato defendeu que quer enfrentar Lula pessoalmente no segundo turno.

"Eu quero Lula no segundo turno porque nós vamos aposentá-lo e não há possibilidade, de maneira clara, de apoiar nenhum e nem outro", disse.

Questionado se "aposentar Lula" significaria apoiar Flávio, Cury negou. "Não, eu vou aposentar o Lula porque eu vou ser presidente do Brasil. Não, em hipótese alguma. Nem o Flávio deve ser apoiado em hipótese alguma", afirmou.

O candidato voltou então a criticar Flávio pelo Dark Horse e disse que o senador não explicou os custos da iniciativa. "Ele não explicou nada dessa planilha do Dark Horse", declarou. Cury voltou a comparar o projeto com a adaptação cinematográfica de um de seus próprios livros.

Cury também afirmou que Lula não gostaria de enfrentá-lo no segundo turno. "Tudo o que Lula não quer é pegar, eu vou falar com humildade, Augusto Cury no segundo turno, porque Lula, eu vou te aposentar", disse.

Cury também fez uma avaliação positiva do primeiro governo Lula, mas disse que o modelo se deteriorou nos anos seguintes. "O primeiro governo dele foi um governo muito interessante, havia o Meirelles, havia um choque de responsabilidade fiscal, depois foi piorando", afirmou.