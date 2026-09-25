Flávio chama Lula de "pai do Tigrinho" por proposta contra bets

Apesar da crítica a Lula, Flávio afirmou que também pretende proibir as bets caso seja eleito presidente - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), criticou, nesta sexta-feira (25/9), a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de endurecer as regras para o mercado de apostas. Durante uma cerimônia da Polícia Militar no Rio de Janeiro, Flávio chamou Lula de “pai do Tigrinho”, em referência ao jogo de cassino on-line popularizado no país.

Na avaliação do candidato, a decisão do governo de preparar uma medida provisória para atingir as bets ocorre após o presidente perceber o avanço das apostas entre os brasileiros. Flávio afirmou que Lula estaria tentando melhorar sua relação com o eleitorado ao adotar a medida depois de reconhecer o que classificou como uma “epidemia” no país.

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A iniciativa do governo deve ser formalizada ainda hoje. A proposta em elaboração prevê o fim das apostas on-line, incluindo as plataformas esportivas e os cassinos virtuais, como o chamado “Jogo do Tigrinho”. A medida também envolve um programa relacionado a dívidas de consumidores com instituições financeiras, pelo qual débitos antigos poderiam ser assumidos pelo Tesouro em condições diferentes das atuais.

A previsão é de que Lula apresente a medida em um evento na Avenida Paulista, em São Paulo. Depois de publicada, a MP será encaminhada ao Congresso Nacional, onde deputados e senadores poderão analisar o conteúdo e promover alterações durante a tramitação.

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A discussão ocorre enquanto o próprio Congresso já debate propostas para aumentar as restrições ao setor. Entre as iniciativas em análise estão projetos que tratam da publicidade e do patrocínio de empresas de apostas e outro que prevê a proibição das bets e dos jogos on-line.

Apesar da crítica ao governo, Flávio afirmou que também pretende proibir as bets caso seja eleito presidente. Durante participação em um podcast na quarta-feira (23), porém, o senador fez uma distinção entre modalidades de apostas e afirmou que, nos jogos relacionados a resultados esportivos reais, existem mecanismos de controle que precisam ser considerados.