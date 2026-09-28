Lula diz que retirar título de Nossa Senhora Aparecida "não é aceitável"

Lula afirmou que não considera aceitável qualquer discussão nesse sentido - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a repercussão da informação falsa que associou o senador Flávio Bolsonaro (PL) a uma suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibida na noite de domingo (27/9), Lula afirmou que não considera aceitável qualquer discussão nesse sentido. “Esse negócio de mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável, não é aceitável, não dá”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante a entrevista, a jornalista Adriana Araújo questionou o presidente sobre a informação e observou que se tratava de uma fake news. Lula, porém, respondeu que não tinha certeza sobre a classificação. “Eu não sei se foi fake news”, afirmou. Na sequência, disse que a informação havia alcançado grande circulação nas redes sociais e lembrou episódios anteriores envolvendo ataques à imagem de Nossa Senhora Aparecida.

“O dado concreto é que isso está na rede social muito forte, como já tenho a experiência de terem chutado, não é a primeira vez, a Nossa Senhora Aparecida, e dizer que ela não vai ser padroeira do Brasil, eu quero dizer o seguinte, ela vai ser padroeira do Brasil porque o povo brasileiro quer e tem fé”, afirmou o presidente. A declaração ocorreu no momento em que a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) analisam medidas relacionadas às publicações que vincularam Flávio à suposta retirada do título.