De Ursal a cadeirada: relembre momentos marcantes de debates políticos

No primeiro debate presidencial de 2018, o então candidato Cabo Daciolo questionou Ciro Gomes sobre a sua suposta fundação do Foro de São Paulo e sua participação no plano da Ursal - (crédito: Reprodução/YouTube)

De cadeirada a Ursal, passando por gafes, bate-bocas e frases que viraram memes, os debates eleitorais já produziram cenas que sobreviveram às próprias campanhas. Às vésperas do último confronto presidencial antes do primeiro turno de 2026, o Correio relembra episódios que marcaram a história dos embates televisionados.

A eleição deste ano, porém, tem sido marcada justamente pela escassez desses encontros. Até agora, teve apenas um debate presidencial no primeiro turno, pela Band, em 23 de agosto, com Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) não participaram. A TV Globo prevê realizar o último debate antes da votação nesta quinta-feira (1º/10), mas sem a presença de Lula.

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1989: o primeiro debate presidencial na TV

O primeiro debate presidencial televisionado após a redemocratização ocorreu em 17 de julho de 1989, na Band. Mediado por Marília Gabriela, reuniu nove candidatos, entre eles Lula, Leonel Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf e Ronaldo Caiado.

Na ocasião, há momentos icônicos protagonizados por Lula. Em um deles, o atual presidente e então candidato fala sobre a competência de Maluf:

Lula fala sobre a competência de Maluf em debate presidencial de 1989 pic.twitter.com/V7yFtrXxx6 — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) January 8, 2025

Outra cena bastante famosa é quando Lula fala a Caiado que só o fará uma pergunta quando o candidato crescer nas pesquisas:

2014: “Eu não tenho nada a ver com isso”

Mais de duas décadas depois, as redes sociais passaram a transformar falas dos candidatos em memes quase instantaneamente. Um dos exemplos veio de Eduardo Jorge (PV) que virou meme durante um debate promovido pela UOL, SBT, Folha e Jovem Pan, em setembro de 2014. Ao ganhar um minuto para comentar uma resposta de Levy Fidelix (PRTB), disparou: “Eu não tenho nada a ver com isso”. A frase arrancou risos e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

2014: declaração de Levy Fidelix gera reação

A mesma campanha também teve um episódio de repercussão bem diferente. Em debate da Record, Levy Fidelix foi questionado por Luciana Genro (PSOL) sobre os direitos da população LGBTQIA+.

Ao responder, Fidelix afirmou que “aparelho excretor não reproduz” e fez outras declarações contra relações entre pessoas do mesmo sexo. As falas provocaram forte repercussão e críticas após o debate.

O episódio se tornou um dos momentos mais lembrados dos debates daquele ano e mostrou como declarações feitas em poucos minutos na televisão já podiam dominar a discussão eleitoral também nas redes sociais.

2018: Cabo Daciolo apresenta a Ursal

Em 2018, uma sigla até então desconhecida de grande parte do público ganhou espaço no debate eleitoral: Ursal.

No primeiro debate presidencial daquele ano, realizado pela Band em 9 de agosto, Cabo Daciolo, então candidato pelo Patriota, perguntou a Ciro Gomes (PDT) sobre a chamada União das Repúblicas Socialistas da América Latina.

A suposta organização não existia como projeto político real. O termo havia surgido de forma irônica anos antes e depois passou a circular em teorias conspiratórias. A pergunta de Daciolo surpreendeu Ciro, que respondeu dizendo não saber do que o adversário estava falando.

A cena se espalhou pelas redes sociais e transformou “Ursal” em um dos memes daquela eleição.

2018: Bolsonaro e Marina Silva trocam acusações

Outro confronto de 2018 ocorreu entre Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede), durante debate promovido pela RedeTV!, em agosto.

O embate começou após Bolsonaro falar sobre diferença salarial entre homens e mulheres. Marina criticou o adversário e afirmou que ele acreditava que poderia resolver os problemas “no grito” e “na violência”.

O confronto ganhou repercussão nas redes e marcou o último debate de Bolsonaro naquela campanha antes de ser esfaqueado durante um ato eleitoral em Juiz de Fora (MG), em setembro.

Sobre Bolsonaro e crianças, a Marina Silva deu a letra há um tempo. pic.twitter.com/VWqRuiZhMX — Ivanildo Terceiro ???????? (@ivanildoiii) June 24, 2021





Bolsonaro e Marina Silva cantando Amor de Verdade é o MELHOR VÍDEO Q VC VAI VER HOJE KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/nHEwcpSJvb — MIDS ???????? ???? (@MIDS22) August 21, 2018

2022: primeiro confronto direto entre Lula e Bolsonaro

Quatro anos depois, Lula e Bolsonaro ficaram frente a frente pela primeira vez em um debate presidencial. O encontro ocorreu em 28 de agosto de 2022, promovido por Band, UOL, Folha e TV Cultura.

Os dois protagonizaram trocas de acusações sobre corrupção, economia e os respectivos governos. Bolsonaro questionou Lula sobre os escândalos envolvendo a Petrobras durante as gestões petistas, enquanto Lula criticou o governo do adversário e mencionou os sigilos impostos durante a gestão Bolsonaro.

O debate ganhou peso por colocar no mesmo palco dois personagens que concentravam a polarização daquela eleição: o então presidente da República e seu antecessor, que retornava à disputa pelo Planalto.

Vários trechos viralizaram nas redes sociais:

Debate em 2022 quando Lula calou Bolsonaro e o fez tremer e tocar no seu ombro...



O destino estava traçado!!! pic.twitter.com/FaqIgYb6zO July 31, 2025

2022: ataque a Vera Magalhães mobiliza candidatas

O mesmo debate também teve um episódio envolvendo a jornalista Vera Magalhães. Depois que ela fez uma pergunta sobre vacinação contra a covid-19, Bolsonaro reagiu com críticas à jornalista e afirmou que ela era uma “vergonha para o jornalismo brasileiro”.

Simone Tebet (MDB) saiu em defesa de Vera e acusou Bolsonaro de desrespeitar mulheres. O então presidente respondeu também à senadora, e Soraya Thronicke (União Brasil) entrou na discussão.

2022: o “padre de festa junina”

Na reta final do primeiro turno de 2022, Padre Kelmon (PTB) protagonizou outro episódio que rapidamente ganhou as redes sociais.

Durante o debate da Globo, em 29 de setembro, Soraya Thronicke discutiu com o candidato após questioná-lo sobre sua atuação religiosa. Em meio ao bate-boca, a senadora afirmou que Kelmon era um "padre de festa junina".

A expressão viralizou e se somou a uma série de memes produzidos durante o encontro. Kelmon também protagonizou confrontos com Lula e outros candidatos ao longo do debate.

Padre kelson, candidato padre

Soraya Thronicke errando o nome do candidato Padre Kelmon. pic.twitter.com/ci9EHuFTzn — A República | Estúdios Flow ????? (@arepublicaflow) January 29, 2025

"Não deu extrema unção



...porque o senhor é um padre de festa junina" pic.twitter.com/g8MsxVNkx1 September 30, 2022

2024: Datena dá cadeirada em Pablo Marçal

Este não é presidencial, mas vale lembrar. Um debate para a Prefeitura de São Paulo terminou em agressão em setembro de 2024. Após uma sequência de provocações, José Luiz Datena (PSDB) atingiu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o programa da TV Cultura. Datena foi expulso do debate, e Marçal deixou o local para receber atendimento médico. A cena repercutiu rapidamente e é lembrado até hoje.

VIDEO DO DATENA DANDO UMA CADEIRADA NO PABLO MARÇAL DURANTE O DEBATE NA TV CULTURA pic.twitter.com/VncCzorciG — Papos (@paposfut) September 16, 2024