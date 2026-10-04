Luciano Zucco é eleito governador do Rio Grande do Sul no 1º turno

Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul neste domingo (4/10). Com 91,53% das urnas apuradas, o deputado federal venceu a disputa pelo Palácio Piratini ainda no primeiro turno com 57,88% dos votos. Juliana Brizola (PDT), principal adversária na corrida pelo governo gaúcho, ficou em segundo lugar, com 31,88%.

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A vitória de Zucco ocorre após uma reta final de campanha em que o deputado federal aparecia na liderança das pesquisas. Levantamento Quaest divulgado em 24 de setembro mostrava Zucco com 29% das intenções de voto, contra 23% de Juliana Brizola. Gabriel Souza aparecia em terceiro, com 10%, seguido por Marcelo Maranata, com 3%. Priscila Voigt e Rejane de Oliveira tinham 1% cada, enquanto Cesar Pontes não pontuou. A diferença entre Zucco e Juliana estava dentro do limite da margem de erro, de três pontos percentuais.

A pesquisa ouviu 900 eleitores no Rio Grande do Sul entre 20 e 23 de setembro, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RBS e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RS-01390/2026.

No cenário de segundo turno entre Zucco e Juliana Brizola, o candidato do PL aparecia com 40% das intenções de voto, contra 34% da pedetista. Em outro confronto testado pelo instituto, entre Zucco e Gabriel Souza, o deputado tinha 42%, enquanto o vice-governador marcava 26%.

Quem é Luciano Zucco

Luciano Lorenzini Zucco nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 9 de março de 1974. Aos 52 anos, é deputado federal e militar reformado. Antes de entrar na política, construiu uma carreira de cerca de 27 anos no Exército Brasileiro.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Zucco também possui formação e especializações em Ciências Militares, Docência do Ensino Superior e Segurança Pública. Durante a carreira militar, atuou na Secretaria Nacional de Segurança Pública e no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), inclusive em atividades relacionadas à proteção de presidentes da República.

A entrada na política ocorreu em 2018, quando foi eleito deputado estadual pelo então PSL. Com 166.747 votos, terminou a eleição como o parlamentar mais votado para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul naquele pleito.

Em 2022, já pelo Republicanos, foi eleito deputado federal pelo estado com 259.023 votos, novamente como o candidato mais votado para o cargo. Na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e exerceu funções de liderança da oposição ao governo federal.

Zucco ingressou no PL em 2024 e passou a ocupar um espaço de destaque na articulação política da direita no Rio Grande do Sul. Em 2026, concorre pela primeira vez a um cargo no Executivo, tendo a deputada estadual Silvana Covatti (PP) como candidata a vice-governadora.