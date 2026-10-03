Flávio Bolsonaro critica atuação do STF durante motociata em SP

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) neste sábado (3/10), durante evento de campanha em Americana (SP). O senador afirmou que a Corte deve deixar de exercer o que chamou de função de “delegacia” e fez críticas à atuação de ministros do tribunal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“A corte máxima tem que deixar de ser uma delegacia, lamento que temos um amigo do Lula no STF fazendo de tudo, dando canetada para tentar ajudar o Lula a se reeleger”, disse.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. “Mesma coisa está acontecendo no Congresso Nacional, que está capturado pelo governo e pelo STF, que acabam querendo antecipar pautas que precisam ser discutidas após as eleições”, afirmou.
Saiba Mais
- Política Vorcaro disse que Haddad era um de seus 'maiores opositores', revelam mensagens
- Política CNT/MDA: Lula tem 47,8% e Flávio, 42,1% no 1º turno
- Política TSE faz verificação de sistemas eleitorais e emissão da zerésima antes do 1º turno
- Política Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanhas do primeiro turno em São Paulo
- Política Lula tem 47,3% e Flávio 43,1% no 2º turno, diz CNT/MDA
- Política PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio 43% dos votos válidos no 1º turno