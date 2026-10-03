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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro critica atuação do STF durante motociata em SP

Candidato do PL afirmou que a Corte deve deixar de atuar como uma "delegacia" e acusou ministro de tentar favorecer a reeleição de Lula

Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) neste sábado (3/10), durante evento de campanha em Americana (SP). O senador afirmou que a Corte deve deixar de exercer o que chamou de função de “delegacia” e fez críticas à atuação de ministros do tribunal.

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“A corte máxima tem que deixar de ser uma delegacia, lamento que temos um amigo do Lula no STF fazendo de tudo, dando canetada para tentar ajudar o Lula a se reeleger”, disse.

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Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. “Mesma coisa está acontecendo no Congresso Nacional, que está capturado pelo governo e pelo STF, que acabam querendo antecipar pautas que precisam ser discutidas após as eleições”, afirmou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 03/10/2026 15:03
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