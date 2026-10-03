Flávio Bolsonaro critica atuação do STF durante motociata em SP

Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) neste sábado (3/10), durante evento de campanha em Americana (SP). O senador afirmou que a Corte deve deixar de exercer o que chamou de função de “delegacia” e fez críticas à atuação de ministros do tribunal.

“A corte máxima tem que deixar de ser uma delegacia, lamento que temos um amigo do Lula no STF fazendo de tudo, dando canetada para tentar ajudar o Lula a se reeleger”, disse.

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Flávio também afirmou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. “Mesma coisa está acontecendo no Congresso Nacional, que está capturado pelo governo e pelo STF, que acabam querendo antecipar pautas que precisam ser discutidas após as eleições”, afirmou.