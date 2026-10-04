Erika Hilton registra boletim após receber ameaça de morte por e-mail

A deputada federal Erika Hilton (PSol) recebeu neste domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições, uma mensagem com ameaça de morte enviada por e-mail. O conteúdo, encaminhado ao endereço de contato da parlamentar, afirma que o remetente tem informações pessoais sobre ela e diz que pretende matá-la.
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Na mensagem, o autor também afirma que pretende promover uma vingança e faz referência a um possível “banho de sangue” contra brasileiros. O e-mail contém ofensas dirigidas à deputada e menciona dados pessoais, que não serão reproduzidos.
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A mensagem foi enviada às 10h26 deste domingo, segundo o registro apresentado no boletim de ocorrência registrado pela parlamentar. O remetente identificado no e-mail é Pedro Henrique Gaiardo.
O conteúdo da mensagem foi encaminhado ao endereço de contato de Erika Hilton e aparece no documento com o assunto “ULTIMO AVISO A VOCE”.
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