Alckmin vota e diz que salvou a democracia ao lado de Lula: "Foi o principal"

Geraldo Alckmin expressa confiança no processo democrático após votar em São Paulo e reafirmar a defesa da democracia - (crédito: Luis Robayo/AFP)

O candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin afirmou neste domingo (4/10), que, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ajudou a preservar a democracia no país. A declaração ocorreu após ele votar na zona oeste de São Paulo.

Ao fazer um balanço do governo, Alckmin citou avanços em áreas como economia, educação e saúde. "E, o principal, junto com o presidente Lula, salvamos a democracia", declarou o candidato.

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Na sequência, ele fez referência à tentativa de golpe de Estado de 2023. "Porque imagine só: se perdendo a eleição houve uma tentativa de golpe, inclusive assassinando os seus adversários, imagine se tivessem ganho", completou.

Alckmin se mostrou confiante no resultado da eleição, mas evitou projetar se a disputa presidencial será decidida neste domingo. "Nós vamos com humildade, seja no primeiro, seja no segundo turno. Temos grande confiança", afirmou.

O vice-presidente também ressaltou o caráter democrático da votação. "Hoje é o povo que decide. Essa é a beleza da democracia. O povo é que é o protagonista, nós somos instrumentos do povo para o bem comum", disse.

Antes de votar, Alckmin acompanhou Lula em São Bernardo do Campo e Fernando Haddad (PT) na zona sul da capital paulista. As candidatas ao senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) participaram da agenda. José Luiz Datena (PSB) e Márcio França (PSB) também estiveram presentes durante a coletiva.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.