Alckmin vota e diz que salvou a democracia ao lado de Lula: "Foi o principal"

O candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin afirmou neste domingo (4/10), que, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ajudou a preservar a democracia no país. A declaração ocorreu após ele votar na zona oeste de São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao fazer um balanço do governo, Alckmin citou avanços em áreas como economia, educação e saúde. "E, o principal, junto com o presidente Lula, salvamos a democracia", declarou o candidato.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Com Lula, PSB oficializa Alckmin como vice do petista nas eleições
-
Lula afirma que democracia é "obra em construção" em ato do 8/1
-
Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar
Na sequência, ele fez referência à tentativa de golpe de Estado de 2023. "Porque imagine só: se perdendo a eleição houve uma tentativa de golpe, inclusive assassinando os seus adversários, imagine se tivessem ganho", completou.
Alckmin se mostrou confiante no resultado da eleição, mas evitou projetar se a disputa presidencial será decidida neste domingo. "Nós vamos com humildade, seja no primeiro, seja no segundo turno. Temos grande confiança", afirmou.
O vice-presidente também ressaltou o caráter democrático da votação. "Hoje é o povo que decide. Essa é a beleza da democracia. O povo é que é o protagonista, nós somos instrumentos do povo para o bem comum", disse.
Antes de votar, Alckmin acompanhou Lula em São Bernardo do Campo e Fernando Haddad (PT) na zona sul da capital paulista. As candidatas ao senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) participaram da agenda. José Luiz Datena (PSB) e Márcio França (PSB) também estiveram presentes durante a coletiva.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.