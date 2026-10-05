Quem são os deputados federais mais novos, mais velhos e mais ricos eleitos

Um relatório da Metapolítica divulgado nesta segunda-feira (5/10) mostra que a Câmara dos Deputados elegeu, em sua maioria, deputados mais velhos. A faixa dos parlamentares que têm entre 18 a 30 anos é consideravelmente menor do que o representativo entre 31 a 60 anos.
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O deputado mais novo eleito é Alvinho Lira (PP), com apenas 20 anos de idade, conquistando a vaga por Alagoas. Em seguida aparecem Ana Elisa (PT), de 21 anos, eleita por Minas Gerais, e Sandro Filho (PP), também de 21, eleito pela Bahia. Em terceiro na escala está Thiago Medina (PL), de 23 anos, eleito por Pernambuco, seguido por Julia de Castro (PL), com 24 anos, eleita no Rio de Janeiro.
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Em contraposição, foram eleitos quatro deputados federais com 77 anos, Sérgio Zambiasi (Podemos), eleito pelo Rio Grande do Sul; Magda Mofatto (PL), eleita por Goiás; Luiz Carlos Busato (União Brasil), eleito pelo Rio Grande do Sul; e Edinho Araújo (PRD), por São Paulo; seguidos de Toninho Wandscheer (PP), com 76 anos, eleito deputado pelo Paraná.
O relatório também analisou quem entre os deputados eleitos são os mais ricos. No topo dessa lista está Jadyel Alencar (Republicanos) que tem cerca de R$ 107 milhões em bens declarados. Em seguida vem Duda Ramos (Podemos) que declarou R$ 78 milhões.
Em terceiro vem Newton Bonin (Republicanos) com R$ 75 milhões em bens, seguido de Antônio de Rueda (União) também com R$75 milhões. Finalizando a lista vem Adriano Coelho (MDB) com R$71 milhões em bens declarados.
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