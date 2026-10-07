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Eleições 2026

Moro defende Flávio Bolsonaro em evento do PL em Brasília

Governador eleito do Paraná criticou o governo do PT e citou endividamento das famílias, juros e dificuldades enfrentadas por empresas

Moro disse que a população sente os efeitos dos juros e enfrenta dificuldades econômicas - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)
Moro disse que a população sente os efeitos dos juros e enfrenta dificuldades econômicas - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), defendeu nesta quarta-feira (7/10), durante evento do partido em Brasília, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Moro afirmou que o segundo turno representa, segundo ele, uma oportunidade de mudança no país e criticou a situação econômica sob o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Moro disse que o governo petista deixou “as famílias endividadas, os juros nas alturas, as empresas quebrando no Brasil” e afirmou esperar “um novo futuro e uma nova esperança para o nosso país”. O governador eleito também declarou que a população sente os efeitos dos juros e enfrenta dificuldades econômicas.

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Ao defender Flávio, Moro afirmou que “os recados que a campanha do Flávio tem dado são as mensagens verdadeiras e sofrimento do povo e as soluções que ele está propondo para o nosso país”. O segundo turno da eleição presidencial será disputado entre Flávio Bolsonaro e Lula.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim*
postado em 07/10/2026 18:51
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