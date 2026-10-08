2° turno: PSDB de Aécio Neves decide não apoiar nem Flávio nem Lula

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (8/10), que se manterá neutro diante do 2° turno da disputa presidencial. Com isso, o partido não apoiará oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) nem a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota oficial assinada pelo presidente do partido, Aécio Neves, a sigla informou que a decisão vem após consultar os diretórios estaduais e constatar que, em sua maioria, se dividem entre o apoio ao bolsonarista e a manutenção da neutralidade. Apenas uma minoria manifestou apoio ao presidente Lula.

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Com isso, o partido libera seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada no próximo dia 25.

“O PSDB reafirma seu compromisso com a democracia e espera que o presidente eleito possa liderar o Brasil no caminho da prosperidade, da justiça e da pacificação nacional”, completa.

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A posição do partido é diferente da adotada por outros partidos do Centrão, que apesar de terem se mantido neutros no 1° turno, agora endossaram a campanha de Flávio Bolsonaro. Foi o caso da federação formada pelo União Brasil e Progressistas, do Novo, Republicanos e Podemos.

A mudança ocorre após Flávio Bolsonaro liderar o 1° turno com 47,03% dos votos, enquanto o presidente Lula alcançou cerca de 45,16%.