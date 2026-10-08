Flávio Bolsonaro lança "Tropa do Flávio" para combater Janones

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) divulgou nesta quinta-feira (8/10) a criação da “Tropa do Flávio”, um grupo no WhatsApp voltado à distribuição de mensagens e materiais de campanha. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o senador apresentou a iniciativa e criticou uma estratégia digital atribuída ao PT.
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“Vocês estão vendo aí a grande organização, a grande facção digital que o PT criou para inventar um monte de fake news e espalhar essas fake news por aí”, afirmou.
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Na sequência, Flávio pediu que os apoiadores passassem a divulgar o grupo. “Então peço que vocês coloquem a ‘Tropa do Flávio’. O que é a Tropa do Flávio? É um grupo no WhatsApp que a gente criou também para que você possa ter acesso as mensagens”, disse.
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também começou a divulgar nesta quinta-feira um canal no WhatsApp para distribuir materiais de campanha do aliado. “Vou estar conversando com vocês lá, mandando tudo lá também, pra você compartilhar”, afirmou.
O canal divulgado por Nikolas registrou crescimento ao longo do dia. Por volta das 13h, reunia 110 mil seguidores. Às 20h20, o número havia chegado a 330 mil.
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