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ELEIÇÕES 2026

Janones diz que campanha de Flávio esperava vantagem maior no Datafolha

Em live nas redes sociais, deputado afirmou que aliados do senador projetavam diferença de oito pontos

Janones avaliou que a diferença está dentro da margem de erro e, por isso, considera o cenário um empate técnico. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Janones avaliou que a diferença está dentro da margem de erro e, por isso, considera o cenário um empate técnico. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado federal André Janones afirmou nesta quinta-feira (8/10), durante uma transmissão ao vivo intitulada “Exército do Lula!”, que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) esperava uma vantagem maior do senador na pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial. Segundo Janones, aliados do candidato projetavam uma diferença de oito pontos percentuais, mas o levantamento apontou quatro pontos de vantagem para Flávio nos votos válidos.

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“O Datafolha acabou de sair, notícia extremamente positiva. A campanha do Flávio estava cantando vitória, com gente dizendo em 54 a 46, oito pontos de frente. A pesquisa trouxe empate: 52 a 48, empate no limite da margem de erro. Gente, isso é muito positivo para nós”, declarou.

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O parlamentar também questionou a possibilidade de uma mudança significativa no cenário eleitoral em apenas dois dias, já que, segundo ele, a campanha do segundo turno ainda não havia começado efetivamente.

“A pesquisa foi feita terça e quarta, 48 horas depois de fechar as urnas. Como que a gente teria virado a eleição em dois dias se a gente nem começou a fazer campanha neste segundo turno ainda? Aliás, até agora todas as notícias boas foram para eles. Por isso eles estavam esperando 54 a 46, mas vieram quatro pontos de diferença e, com a margem de erro, a eleição está empatada”, afirmou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 08/10/2026 21:11
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