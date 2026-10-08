Janones diz que campanha de Flávio esperava vantagem maior no Datafolha

Janones avaliou que a diferença está dentro da margem de erro e, por isso, considera o cenário um empate técnico. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado federal André Janones afirmou nesta quinta-feira (8/10), durante uma transmissão ao vivo intitulada “Exército do Lula!”, que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) esperava uma vantagem maior do senador na pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial. Segundo Janones, aliados do candidato projetavam uma diferença de oito pontos percentuais, mas o levantamento apontou quatro pontos de vantagem para Flávio nos votos válidos.

“O Datafolha acabou de sair, notícia extremamente positiva. A campanha do Flávio estava cantando vitória, com gente dizendo em 54 a 46, oito pontos de frente. A pesquisa trouxe empate: 52 a 48, empate no limite da margem de erro. Gente, isso é muito positivo para nós”, declarou.

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O parlamentar também questionou a possibilidade de uma mudança significativa no cenário eleitoral em apenas dois dias, já que, segundo ele, a campanha do segundo turno ainda não havia começado efetivamente.

“A pesquisa foi feita terça e quarta, 48 horas depois de fechar as urnas. Como que a gente teria virado a eleição em dois dias se a gente nem começou a fazer campanha neste segundo turno ainda? Aliás, até agora todas as notícias boas foram para eles. Por isso eles estavam esperando 54 a 46, mas vieram quatro pontos de diferença e, com a margem de erro, a eleição está empatada”, afirmou.