Câmara terá seis deputados com deficiência a partir de 2027

O número é três vezes maior que o registrado nas eleições de 2022, quando dois deputados eleitos declararam deficiência: um auditiva e outro visual. - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Seis deputados federais eleitos para exercer o mandato de 2027 a 2031 declararam ter algum tipo de deficiência. O grupo representa 1,17% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e reúne parlamentares com deficiência auditiva, física e visual, além de um eleito com transtorno do espectro autista (TEA).

O número é três vezes maior que o registrado nas eleições de 2022, quando dois deputados eleitos declararam deficiência: um auditiva e outro visual. A quantidade de candidaturas de pessoas com deficiência também cresceu no período, passando de 172, há quatro anos, para 205 em 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O aumento foi de 19,19%.

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Entre os seis eleitos neste ano, dois declararam deficiência auditiva, dois física, um visual e um transtorno do espectro autista. Apesar do avanço em relação ao pleito anterior, os parlamentares com deficiência ainda correspondem a uma parcela pequena da composição da Casa.

Adaptação dos espaços

A Câmara dos Deputados contabiliza oficialmente os parlamentares com deficiência após o cadastro na instituição. A informação é solicitada para orientar a distribuição de gabinetes e de imóveis funcionais acessíveis, especialmente nos casos em que há dificuldades de locomoção.

Os dados mais recentes catalogados pela Casa, referentes a 2025, registravam cinco deputados com deficiência. A quantidade pode variar ao longo do período de quatro anos em razão da posse de suplentes, o que explica a diferença entre o número de eleitos e o total em determinados períodos.

No Senado Federal, a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), que tem deficiência física, conta com adaptações no espaço destinado à parlamentar. Na Câmara, a chegada dos novos deputados com deficiência também exigirá atenção às condições de acessibilidade dos ambientes utilizados pelos parlamentares.

A ampliação da presença de pessoas com deficiência no Legislativo ocorre em um cenário no qual o número de candidaturas desse grupo aumentou, mas a representação entre os eleitos permanece proporcionalmente reduzida.