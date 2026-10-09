Alcolumbre promete pautar fim da escala 6x1 no Senado na próxima semana

Alcolumbre também elogiou a atuação de Cleitinho na discussão e disse acompanhar a posição favorável do senador à mudança desde o início do debate - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 estará na pauta do plenário na próxima semana. A declaração foi feita em um vídeo publicado pelo governador eleito Cleitinho (Republicanos-MG) no Instagram, na noite desta sexta-feira (9/10).

Na gravação, Cleitinho aparece ao lado de Alcolumbre e pede que a proposta seja pautada. Segundo o presidente do Senado, a PEC 221, que trata do tema, estará na agenda de deliberações da Casa na terça-feira (13/10), na quarta-feira (14/10) e na quinta-feira (15/10).

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“Estará na pauta de terça, de quarta e de quinta para deliberação no plenário do Senado Federal, como você sempre quis”, afirmou Alcolumbre ao responder ao pedido do colega.

Cleitinho disse que defende o fim da escala 6x1 desde que assumiu o mandato. No vídeo, ele também associou a mudança à adoção de uma jornada com cinco dias de trabalho e dois de descanso, o modelo 5x2.

“Quem ganha com isso é o trabalhador, que eu sempre lutei”, declarou o senador mineiro. Ele afirmou ainda que a proposta pode garantir mais dignidade aos trabalhadores.

Alcolumbre também elogiou a atuação de Cleitinho na discussão e disse acompanhar a posição favorável do senador à mudança desde o início do debate.

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