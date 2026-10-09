InícioPolítica
Senado

Alcolumbre promete pautar fim da escala 6x1 no Senado na próxima semana

Em vídeo publicado pelo senador eleito Cleitinho, presidente do Senado afirma que PEC será discutida em plenário na terça, quarta e quinta-feira

Alcolumbre também elogiou a atuação de Cleitinho na discussão e disse acompanhar a posição favorável do senador à mudança desde o início do debate - (crédito: Reprodução/Instagram)
Alcolumbre também elogiou a atuação de Cleitinho na discussão e disse acompanhar a posição favorável do senador à mudança desde o início do debate - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 estará na pauta do plenário na próxima semana. A declaração foi feita em um vídeo publicado pelo governador eleito Cleitinho (Republicanos-MG) no Instagram, na noite desta sexta-feira (9/10).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na gravação, Cleitinho aparece ao lado de Alcolumbre e pede que a proposta seja pautada. Segundo o presidente do Senado, a PEC 221, que trata do tema, estará na agenda de deliberações da Casa na terça-feira (13/10), na quarta-feira (14/10) e na quinta-feira (15/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

  • Alcolumbre diz que Senado analisará PEC do fim da escala 6x1 "sem pressa"

  • Aliado de Lula, Omar Aziz vai relatar a PEC do fim da escala 6x1

  • Alcolumbre encaminha à CCJ PEC alternativa ao fim da escala 6x1

“Estará na pauta de terça, de quarta e de quinta para deliberação no plenário do Senado Federal, como você sempre quis”, afirmou Alcolumbre ao responder ao pedido do colega.

Cleitinho disse que defende o fim da escala 6x1 desde que assumiu o mandato. No vídeo, ele também associou a mudança à adoção de uma jornada com cinco dias de trabalho e dois de descanso, o modelo 5x2.

“Quem ganha com isso é o trabalhador, que eu sempre lutei”, declarou o senador mineiro. Ele afirmou ainda que a proposta pode garantir mais dignidade aos trabalhadores.

Alcolumbre também elogiou a atuação de Cleitinho na discussão e disse acompanhar a posição favorável do senador à mudança desde o início do debate.

Assista:

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 09/10/2026 20:14 / atualizado em 09/10/2026 20:30
x