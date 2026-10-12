Nelson Martins, pai do ministro Cristiano Zanin, morre aos 90 anos

Além do ministro do STF, Nelson também deixa mulher, outros dois filhos e netos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O advogado Nelson Martins, pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, morreu aos 90 anos nesse domingo (11/10), em Piracicaba (SP). A causa da morte não foi divulgada.

Por meio de nota, o STF manifestou solidariedade a Zanin e aos familiares. "O Tribunal se une à família e aos amigos em homenagem à memória de Nelson Martins, com votos de conforto e serenidade diante da perda", disse o comunicado, assinado pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

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Além do ministro da Corte, Nelson deixa a esposa, Maria Roseli Zanin Martins, dois filhos e netos.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luis Felipe Salomão, também lamentou a perda em nome do tribunal. "O pesar de todas e todos neste momento de luto, com a certeza de que o legado — sempre presente nos filhos e netos — será eterno", afirmou em nota publicada no site da Corte.

O enterro ocorreu ainda no domingo, no Cemitério do Parque da Ressurreição, em Piracicaba.