Nelson Martins, pai do ministro Cristiano Zanin, morre aos 90 anos

O advogado Nelson Martins, pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, morreu aos 90 anos nesse domingo (11/10), em Piracicaba (SP). A causa da morte não foi divulgada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Por meio de nota, o STF manifestou solidariedade a Zanin e aos familiares. "O Tribunal se une à família e aos amigos em homenagem à memória de Nelson Martins, com votos de conforto e serenidade diante da perda", disse o comunicado, assinado pelo presidente da Corte, Edson Fachin.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
Após cobrança, Nunes Marques reconduz Zanin como ministro do TSE
-
Morre José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas
-
Zanin cobra responsabilidade no uso de inteligência artificial
Além do ministro da Corte, Nelson deixa a esposa, Maria Roseli Zanin Martins, dois filhos e netos.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luis Felipe Salomão, também lamentou a perda em nome do tribunal. "O pesar de todas e todos neste momento de luto, com a certeza de que o legado — sempre presente nos filhos e netos — será eterno", afirmou em nota publicada no site da Corte.
O enterro ocorreu ainda no domingo, no Cemitério do Parque da Ressurreição, em Piracicaba.