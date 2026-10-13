Convidados do Copacabana Palace fazem gesto 22 e debocham de ato pró-Lula

Hóspedes e convidados do hotel Copacabana Palace fizeram o gesto “22” com os dedos, em tom de deboche, diante de uma manifestação de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que passava pela orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12/10).
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Manifestantes e apoiadores de Lula ocuparam vários quarteirões da Avenida Atlântica durante uma caminhada em apoio à reeleição do presidente no segundo turno das eleições. O ato reuniu pessoas com bandeiras, roupas vermelhas e cartazes com mensagens de apoio ao petista.
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Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o momento em que os manifestantes passam em frente ao hotel de luxo chama a atenção. Nas imagens, pessoas posicionadas nas sacadas e varandas do estabelecimento aparecem exibindo o número 22 com as mãos e rindo enquanto a multidão segue pela avenida.
O gesto faz referência ao número do Partido Liberal (PL), legenda de Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra Lula. A cena provocou repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre a polarização política no país e as diferenças sociais entre os participantes do ato e as pessoas que acompanhavam a manifestação das varandas do hotel.
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A manifestação ocorreu em meio à mobilização de apoiadores de Lula para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. O ato começou por volta do meio-dia e ocupou cerca de sete quarteirões da Avenida Atlântica, principalmente na altura do Posto 5. O presidente não participou da caminhada e permaneceu em Brasília para compromissos relacionados ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Entre os participantes estavam lideranças políticas, estudantes e representantes de movimentos sociais. A mobilização também contou com cartazes em defesa de direitos sociais e mensagens contrárias à anistia.
O episódio no Copacabana Palace ocorreu em um cenário de forte divisão política, em que manifestações públicas e conteúdos compartilhados nas redes sociais se tornaram parte da disputa entre os candidatos. A circulação das imagens ampliou a discussão sobre o confronto simbólico entre apoiadores dos dois lados da disputa presidencial.
Um timing perfeito pra esse vídeo aparecer.Talvez esse vídeo ajude algum pobre de direita a ter consciência de classe.Quem vota e se beneficia com a direita no poder, tá ali na varanda do Copacabana Palace zombando dos trabalhadores. Vai lá e fala que vc tbm vota no 22, pede pra subir pra vc ver se eles ligam pra vc. https://t.co/xsQihNXwnI— Rê (@crushdobbb20) October 13, 2026
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