Band confirma 1º debate de 2º turno entre Lula e Flávio

Encontro de domingo às 20h será o primeiro confronto direto entre os candidatos a presidente neste segundo turno - (crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB-Montagem: Gemini)

A Band confirmou nesta quarta-feira (14/10) a realização do debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial. O encontro será realizado no domingo (18/10), a partir das 20h, e marcará o primeiro confronto direto entre os dois desde o início da campanha.

A emissora anunciou nas redes sociais que ambos estarão presentes. Além da exibição pela Band na televisão aberta e pela BandNews TV na TV por assinatura, o debate será transmitido gratuitamente pela internet, no portal Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal Band Jornalismo, no YouTube.

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A cobertura contará ainda com a participação de um conjunto de veículos formado por Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e O Estadão. Durante a transmissão, análises em tempo real também serão produzidas a partir da Sala Digital, em parceria com o Google.

A confirmação encerra a incerteza que cercou o encontro nos últimos dias. Lula já havia indicado que participaria do debate, enquanto Flávio chegou a descartar publicamente a presença antes de rever a decisão nesta quarta-feira.

Flávio voltou atrás sobre participação

Na terça-feira (13/10), durante um compromisso político em São Paulo, Flávio afirmou que não tinha previsão de comparecer ao programa da Band.

"Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo", declarou.

Naquele momento, o candidato do PL disse que sua equipe ainda avaliaria apenas a participação no último debate previsto para a campanha, marcado para 23 de outubro, na TV Globo.

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Menos de um dia depois, porém, o senador mudou de posição. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, confirmou que estará no encontro e relacionou a decisão à presença de Lula.

"Lula, você é previsível, né? Falar que não ia no debate da Band? Claro que eu vou”, declarou.

Flávio afirmou ainda que aguardava uma confirmação do presidente antes de assegurar a própria participação e voltou a acusar o adversário de ter evitado um enfrentamento direto no primeiro turno.

“Queria que você confirmasse lá pra, na verdade, na sua cara, que eu queria ter feito desde o primeiro turno. Você fugiu”, disse.

Com as duas presenças agora confirmadas pela Band, o debate de domingo será a primeira oportunidade da campanha em que Lula e Flávio Bolsonaro estarão frente a frente para discutir propostas e confrontar diretamente as posições apresentadas ao eleitorado.

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