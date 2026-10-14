A articulação de Tereza Cristina à presidência do Senado

Ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro tem intensificado a ofensiva com uma rodada de conversas com colegas de Parlamento - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado )

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) intensificou as conversas nos bastidores do Congresso Nacional de olho na disputa pela presidência do Senado Federal, em fevereiro de 2027. Ao Correio, a parlamentar defendeu uma maior participação feminina nos espaços de poder e sinalizou disposição para disputar o comando da Casa. “O Senado precisa de uma mulher presidente”, afirmou.

A ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro (PL) tem intensificado a ofensiva com uma rodada de conversas com colegas de Parlamento, incluindo senadores eleitos e reeleitos no pleito deste ano. Segundo aliados da ex-ministra, as primeiras movimentações têm encontrado terreno favorável entre os congressistas.

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Apesar da avaliação positiva, interlocutores da senadora reconhecem que a construção de uma candidatura competitiva depende de uma articulação política mais ampla, sobretudo diante da nova composição do Senado. O cenário exige a formação de alianças e a consolidação de apoios entre diferentes bancadas partidárias.

Nos bastidores, o cálculo passa pela capacidade de reunir aliados em torno de seu nome e ampliar o diálogo para além do próprio campo político.