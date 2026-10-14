Canal Exército do Lula no WhatsApp voltará ao ar nesta quinta-feira

O canal “Exército do Lula”, espaço virtual criado por André Janones no WhatsApp, voltará ao ar na tarde desta quinta-feira (15/10). O ambiente foi desenvolvido para apoiar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi suspenso por uma decisão do ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após uma série de reviravoltas, o ministro Kássio decidiu suspender o canal por 48 horas, após registro da campanha de Lula. A coligação que lançou o petista para a reeleição destacou que o espaço virtual não é oficial da campanha e foi criado por Janones, deputado federal com atuação independente.

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No entanto, Kássio entendeu que não é possível desassociar as atividades. Nas redes sociais, Janones sugeriu que a derrubada ocorre para prejudicar a mobilização em torno da votação do fim da escala 6x1. “Fica a pergunta: será uma coincidência o canal ter caído justamente durante a votação do fim da escala 6x1? Cada uma faça a sua própria análise”, disse o deputado.

O canal já conta com 4,3 milhões de inscritos e tinha sido suspenso anteriormente por uma decisão do magistrado, que atendeu pedido de Flávio Bolsonaro. A atuação do ministro Kassio Nunes no caso tem provocado incômodo nos bastidores da Corte. Auxiliares de ministros ouvidos reservadamente avaliam que as medidas adotadas pelo magistrado extrapolam os limites da fiscalização eleitoral e podem abrir precedentes considerados problemáticos para a mobilização política nas redes sociais.

A suspensão do canal foi derrubada pelo corregedor-geral Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do processo. Ontem, diante de nova ordem de Kássio, ele pediu que a situação seja levada de imediato para manifestação do colegiado.