Câmara muda de sede e Flávio Bolsonaro recebe honraria no Farol da Barra

A sede da Câmara Municipal de Salvador é o palco da polêmica entrega de honraria ao senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Reginaldo Ipê/CMS)

A Câmara Municipal de Salvador aprovou a transferência temporária de sua sede para o Farol da Barra para entregar o Título de Cidadão de Salvador ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A solenidade está marcada para sábado (17/10), às 15h, durante ato de campanha.

A entrega da honraria será realizada pelo vereador Cezar Leite (PL). "Vai ser entregue no Farol da Barra. Nada melhor que entregar um título de cidadão de Salvador no meio do povo, o povo hoje que está aclamando Flávio Bolsonaro como presidente da República", declarou o parlamentar.

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O requerimento para a alteração do local foi aprovado na terça-feira (13/10). A concessão da homenagem havia sido aprovada em 6 de maio, por meio do Projeto de Resolução nº 28/2026, apresentado pela Mesa Diretora da Casa.

A homenagem foi regulamentada pela Resolução nº 3.592/2026, publicada no Diário Oficial em 10 de julho. "Nós aqui somos democráticos; o que a maioria decidir está decidido", afirmou o presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), ao acatar a transferência temporária.

Critérios e justificativa apresentada

O título contempla pessoas nascidas fora de Salvador que tenham prestado serviços relevantes ao município. A justificativa oficial cita a atuação de Flávio Bolsonaro em segurança pública, desenvolvimento econômico e defesa de princípios constitucionais, com reflexos sobre a capital baiana.

Os argumentos divulgados pelo Legislativo não especificam obras, investimentos ou emendas parlamentares direcionadas diretamente à cidade.

Votação contrária e petição pública

A concessão enfrentou resistência dos vereadores de oposição. Em maio, os dez integrantes da bancada votaram contra a proposta sob a alegação de que o parlamentar não possuía serviços prestados a Salvador para receber a honraria.

"Flávio Bolsonaro nunca apresentou ações concretas em benefício do povo soteropolitano", declarou à época o líder oposicionista, Randerson Leal (Podemos).

A homenagem gerou ainda um abaixo-assinado na plataforma Change.org pedindo sua revogação. A petição, criada na terça-feira, 13, por Magali de Jesus Domingues, questiona a representatividade do senador e pede que as autoridades locais reconsiderem a concessão.

Histórico de viagens à capital

Flávio Bolsonaro não realizou atividades presenciais de campanha em Salvador no primeiro turno. Em setembro, uma visita prevista para a capital acabou transferida para Vitória da Conquista.

Em sete anos de mandato no Senado, o parlamentar tem registro de apenas uma viagem oficial a Salvador, em dezembro de 2019, quando esteve em evento na Praia do Forte, em Mata de São João.

Cezar Leite rebateu as contestações em publicações nas redes sociais para sustentar a realização da solenidade. "Gostem ou não, Flávio Bolsonaro vai receber, sim, o título de cidadão soteropolitano", escreveu o vereador.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.