Alckmin defende redução da maioridade penal e celebra fim da escala 6x1

Jerônimo Rodrigues e Geraldo Alckmin conversaram com empresários baianos durante agenda de campanha de Lula - (crédito: Divulgação/GovBa)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato à reeleição na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (15/10) ser favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves.

"Defendo a redução da maioridade, defendo 16 anos para crimes graves, como latrocínio, homicídio, crimes contra a vida", disse Alckmin, em conversa com jornalistas, ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

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Juntos, os dois conversaram com empresários do estado, em Salvador, durante agenda de campanha de Lula. Considerada uma das principais bandeiras do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, a redução da maioridade penal foi apresentada na quarta-feira (14) como emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

O texto, de autoria do Executivo e aprovado na Câmara, está previsto para análise na sessão desta quinta no plenário do Senado. A expectativa do governo é que uma possível aprovação da PEC fomente a criação de um Ministério da Segurança Pública.

Fim da 6x1



Além da segurança pública, o candidato à reeleição ao cargo de vice-presidente na chapa de Lula também comentou a aprovação, no Senado, da PEC que põe fim à escala de trabalho 6x1.

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Segundo ele, o fato de o texto ter recebido apoio do PL — partido de Flávio — mostrou que o presidenciável agiu por "medo eleitoral". "Queremos fazer justiça para que o trabalhador possa estudar e cuidar da saúde", declarou.