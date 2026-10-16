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Prisão domiciliar

Moraes autoriza Bolsonaro a receber convidados para aniversário da filha

Comemoração dos 16 anos de Laura Bolsonaro será neste domingo (18/10), durante um almoço na residência do ex-presidente

Moraes determinou que os convidados autorizados sigam as orientações dos agentes responsáveis - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
Moraes determinou que os convidados autorizados sigam as orientações dos agentes responsáveis - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a entrada de convidados na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a comemoração do aniversário de 16 anos de sua filha mais nova, Laura Bolsonaro. A comemoração acontecerá no domingo (18/10), durante um almoço.

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O pedido de autorização foi apresentado pela defesa de Bolsonaro, que encaminhou à Justiça a relação de pessoas que participariam. A liberação foi condicionada ao cumprimento das regras de segurança estabelecidas para o ingresso e a permanência de visitantes no local.

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Na decisão, Moraes determinou que os convidados autorizados sigam as orientações dos agentes responsáveis pela segurança da residência. “A autorização ora concedida fica condicionada ao cumprimento das regras e dos procedimentos de segurança estabelecidos para o ingresso e a permanência de pessoas na residência, devendo as pessoas acima autorizadas se submeterem às orientações e determinações dos agentes responsáveis pela segurança do local”, estabeleceu o ministro.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre a pena em regime de prisão domiciliar após apresentar complicações de saúde.

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 16/10/2026 15:32 / atualizado em 16/10/2026 15:33
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