PT quer CPMI para investigar Flávio Bolsonaro nos casos Master e INSS

A PF aponta o filho mais velho de Jair como "usuário master" da conta bancária de uma offshore de Willer em Portugal - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Os líderes do PT na Câmara dos Deputados, deputado Pedro Uczai (PT-SC), e no Senado Federal, senador Camilo Santana (PT-CE), vão protocolar um requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A comissão pretende apurar vínculos do senador com o caso do Banco Master e o do escândalo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensionistas. O requerimento adota como fatos determinados o próprio objeto dessas investigações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Flávio Bolsonaro nega irregularidades em relação com Vorcaro



Flávio é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) por possíveis relações com o Banco Master. No primeiro, relatado pelo ministro André Mendonça, é apurado o pedido de recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O inquérito apura possível lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Além disso, outra linha de investigação envolve o irmão de Flávio, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, como possível beneficiário de parte do valor recebido para o filme. Atualmente, Eduardo vive nos Estados Unidos.

O segundo inquérito, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, veio a público no fim de semana. Neste caso, Flávio é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro em plataformas de apostas esportivas, envolvendo o advogado Willer Tomaz e suas empresas.

A PF aponta Flávio como "usuário master" da conta bancária de uma offshore de Willer em Portugal. Além disso, identificou que empresas ligadas ao advogado teriam custeado viagens de jatinho para o parlamentar. Willer também é investigado no caso do INSS.