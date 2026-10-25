Omar Aziz vence segundo turno e é eleito governador do Amazonas

Omar Aziz (PSD) é o novo governador do Amazonas. O candidato foi eleito para a posição pela terceira vez na trajetória política após derrotar a adversária no segundo turno, Maria do Carmo (PL). A vitória nas urnas veio com 60,11% dos votos a 39,89%, com 87,21% das urnas apuradas neste domingo (25/10).
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No primeiro turno, Aziz já havia concretizado margem expressiva à frente. Foram 40,37% contra 24,73% da professora nas sedes de voto. No pleito seguinte, o paulista apenas manteve a vantagem para voltar a governar o estado.
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Formado em engenharia civil na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), José Abdel Aziz é natural de Garça (SP). Antes de eleito, era senador pelo estado do Amazonas.
A caminhada na política começou em 1980, no movimento estudantil em Manaus. Entre 1991 e 1995, foi vereador da capital e deputado estadual. Entre 1997 e 2002, foi vice-prefeito, e entre 2003 e 2010, vice-governador. Em 2010, foi governador do estado pela primeira vez. Quatro anos depois, foi reeleito. Em 2026, teve como candidato à vice-governadora Alessandra Campêlo da Silva.
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