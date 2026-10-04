Dr. Daniel Santos é eleito governador do Pará no 1º turno

Dr. Daniel Santos (Podemos) está eleito governador do Pará. Com 51,41% dos votos válidos, o ex-prefeito de Ananindeua venceu a disputa já no primeiro turno neste domingo (4/10). A governadora Hana Ghassan (MDB), principal adversária na corrida pelo Palácio dos Despachos, recebeu 46,49%.

A vitória em primeiro turno ocorre após uma reta final em que levantamentos apontavam Hana à frente. Pesquisa Real Time Big Data divulgada em 28 de setembro mostrava a governadora com 44% das intenções de voto, contra 37% de Dr. Daniel.

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No cenário de segundo turno testado pelo mesmo instituto, ela registrava 45%, enquanto o candidato do Podemos mantinha 37%.

Daniel Barbosa Santos nasceu em Açailândia, no Maranhão, em 1986, mas se mudou ainda criança para o Pará. Formado em Medicina pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), com especialização em ginecologia e obstetrícia, construiu a trajetória profissional no estado antes de ingressar na política.

A primeira eleição ocorreu em 2012, quando conquistou uma cadeira de vereador em Ananindeua. Reeleito quatro anos depois, chegou à presidência da Câmara Municipal. Em 2018, avançou para a política estadual ao ser eleito deputado e, posteriormente, comandou a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Dois anos mais tarde, deixou o Legislativo para assumir a Prefeitura de Ananindeua, após vencer a eleição municipal no primeiro turno.

Dr. Daniel conquistou um segundo mandato como prefeito em 2024, mas deixou o cargo em abril deste ano para disputar o governo paraense. Um mês antes, havia trocado o PSB pelo Podemos. Com o resultado deste domingo, o médico encerra a passagem pela política municipal e estadual legislativa para assumir, pela primeira vez, o comando do Executivo do Pará.