Cadu Xavier vence segundo turno e é eleito governador do Rio Grande do Norte

Cadu Xavier, candidato ao governo do Rio Grande do Norte pelo PT - (crédito: Reprodução / Instagram)

Cadu Xavier (PT), o "Cadu de Lula", é o novo governador do Rio Grande do Norte. O candidato do Partido dos Trabalhadores foi eleito para o cargo pela primeira vez na trajetória política após derrotar o adversário, Alysson Bezerra (União). No segundo turno, disputado neste domingo (25/10), a vitória veio com 50,78% dos votos contra 49,22% dos votos.

Ainda antes do primeiro turno, Cadu havia protagonizado uma virada na liderança durante a corrida pelo governo potiguar. Em pesquisa divulgada pela Quaest, na sexta-feira (25/9), nove dias antes do primeiro turno das eleições, estava consideravelmente atrás de Allyson. O candidato do União tinha 39% das intenções de voto, contra 21% do petista.

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Apesar de ter ultrapassado o rival e ter voltado a estar à frente, acabou superado no primeiro pleito, por muito pouco: 36,94% para Alysson, contra 36,16% para Cadu. No fim do segundo turno, no entanto, houve nova mudança no certame.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), mas morador da capital Natal (RN) desde a infância, Cadu cursou e se graduou em Engenharia de Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Lá, também concluiu mestrado em Engenharia de Produção.

Desde 2005, foi auditor fiscal de carreira do estado. Em 2019, tornou-se secretário estadual de Tributação. Em 2023, assumiu a posição de secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte. Entre 2023 e 2025, presidiu o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Em março de 2026, deixou a Secretaria da Fazenda para concorrer ao pleito estadual. Com o fim da apuração, sacramentou o triunfo logo na primeira disputa eleitoral da carreira. A-vice de Cadu será Larissa Rosado.

