Real Time Big Data: 85% querem tirar do presidente indicação ao Supremo

Pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (20/10), mostra que 85% dos brasileiros são a favor de mudar a forma de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e retirar essa prerrogativa do presidente da República. Apenas 7% dos eleitores rejeitam a ideia.
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Essa preferência predomina entre quem declara voto no senador Flávio Bolsonaro (PL), com 99% a favor, mas também é alta entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 81% dando aval à mudança.
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O presidente eleito terá de indicar pelo menos dois ministros do STF, já que Luiz Fux e Cármen Lúcia completarão em breve a idade de aposentadoria compulsória. Gilmar Mendes também deverá sair da Corte em pouco tempo, mas como o decano só fará 75 anos no fim de 2030, a indicação do substituto para sua cadeira deve ficar para o próximo pleito.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores, entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevista por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-02952/2026.
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