PF investiga ligações de Castro e Ramagem a advogado de Flávio

Em nota, Claudio Castro afirmou que conhece Willer Tomaz desde 2020 e que os dois mantêm uma relação de amizade - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A investigação da Polícia Federal (PF) sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o advogado Willer Tomaz também alcança o ex-governador do Rio de Janeiro Claudio Castro (PL) e o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A apuração busca esclarecer possíveis conexões entre o advogado, políticos e empresas ligadas ao mercado de apostas esportivas. O inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, os investigadores apuram se Flávio teria atuado com Tomaz em um suposto esquema de lavagem de dinheiro que utilizaria casas de apostas para dissimular a origem de recursos. O procedimento também investiga possíveis vazamentos de informações sobre processos em andamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Flávio classificou as notícias como falsas, enquanto Tomaz e Castro negam irregularidades.

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O nome de Claudio Castro aparece na apuração em razão de mensagens encontradas no celular de Tomaz e de possíveis conexões do advogado com empresas que atuam no setor de apostas no Rio de Janeiro. Uma delas é a Rede Loto, primeira empresa credenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar apostas esportivas on-line, em maio de 2023, durante a gestão do ex-governador.

Em representação encaminhada ao STF, a PF apontou indícios de que o advogado mantinha relações próximas com integrantes do poder público e agentes políticos. Segundo os investigadores, parte dessas conexões estaria associada a elementos concretos, como viagens, movimentações bancárias, pagamentos, vínculos profissionais e participação em empresas ou contratos públicos. O documento destaca as relações envolvendo Hazenclever Lopes, a Loterj e as empresas Pixs/Riopag, esta última responsável por vencer uma licitação para operar pagamentos de plataformas de apostas autorizadas pela loteria estadual.

Em nota, Castro afirmou que conhece Tomaz desde 2020 e que os dois mantêm uma relação de amizade. Segundo o ex-governador, o advogado também o defendeu gratuitamente em alguns processos por causa desse vínculo pessoal. Castro declarou que desconhecia qualquer ligação entre Tomaz e a Pixs/Riopag no momento da contratação pela Loterj, assim como eventual relação profissional ou pessoal entre o advogado e Hazenclever Lopes.