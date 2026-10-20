AGU cobra R$ 190 mi em bens ligados ao PCC e ao Comando Vermelho

Segundo a AGU, recuperação de ativos pode reduzir a capacidade financeira das organizações criminosas e dificultar o financiamento de novas atividades ilícitas - (crédito: Wesley Mcallister/Ascom/AGU)

A Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou quatro ações civis para recuperar R$ 190,3 milhões em bens e valores associados a organizações criminosas investigadas por tráfico internacional de drogas, contrabando e lavagem de dinheiro. As medidas foram apresentadas nesta terça-feira (20/10), com base na Lei Antifacção, e buscam atingir o patrimônio ligado às atividades ilícitas.

As ações foram propostas pela Procuradoria-Geral da União em varas da Justiça Federal no Paraná, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Segundo a AGU, a Lei nº 15.358/2026 permite o perdimento civil de bens de origem ilícita independentemente de condenação criminal prévia.



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Três processos, que somam R$ 82 milhões e envolvem 87 réus, estão relacionados a investigações sobre organizações vinculadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), especialmente por contrabando de cigarros paraguaios e agrotóxicos proibidos. Os casos decorrem das operações Marola, Delivery e Contaminatus.

A quarta ação busca recuperar R$ 108,2 milhões ligados à Operação Hinterland, que apura tráfico internacional de cocaína para a Europa e lavagem de dinheiro. De acordo com a AGU, as investigações identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 230 milhões, além de imóveis, aeronaves, veículos de luxo, empresas e pedras preciosas. Também foram identificadas conexões de investigados com um integrante do Comando Vermelho (CV), sem comprovação de vínculo formal com a facção.

A estratégia busca alcançar não apenas os envolvidos diretamente nos crimes, mas também possíveis financiadores, beneficiários econômicos e terceiros que teriam sido utilizados para ocultar patrimônio.

Segundo a AGU, a recuperação de ativos pode reduzir a capacidade financeira das organizações criminosas e dificultar o financiamento de novas atividades ilícitas. “Ao atingir a estrutura econômica dessas organizações, a iniciativa procura reduzir sua capacidade de atuação e contribuir para a prevenção de novos crimes”, informou em nota.