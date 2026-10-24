Palver divulga neste sábado última pesquisa para presidente

O levantamento tem margem de erro máxima de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Ed Alves/CB/D.A Press)

A última pesquisa Palver para a Presidência da República antes do segundo turno será divulgada neste sábado (24/10), véspera da votação que definirá o próximo presidente do Brasil. O levantamento vai atualizar as intenções de voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam o Palácio do Planalto.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01794/2026, a pesquisa prevê a participação de 5 mil eleitores brasileiros com 16 anos ou mais. A coleta está programada para ocorrer entre quinta-feira (22/10) e sábado (24/10), com aplicação de questionários pela internet.

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O levantamento tem margem de erro máxima de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Como é feita a pesquisa Palver

Diferentemente das pesquisas que utilizam amostras probabilísticas, a Palver adota uma metodologia não probabilística. Os participantes são recrutados por meio de anúncios em plataformas de redes sociais, e os resultados passam por ajustes estatísticos para aproximar a composição da amostra das características do eleitorado brasileiro.

Entre os procedimentos utilizados está o método raking, que permite ajustar os pesos das respostas conforme características demográficas. Por isso, a margem de erro informada deve ser interpretada considerando as particularidades desse modelo de amostragem.

A divulgação na véspera da eleição torna o levantamento uma das últimas referências para acompanhar o cenário da disputa antes da votação de domingo (25/10).

O que mostrou a última pesquisa Palver

Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente, com 50% das intenções de voto, enquanto Lula registrou 48%. A diferença de dois pontos percentuais ficou dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais daquele levantamento.

Brancos e nulos somaram 1% das respostas, enquanto o percentual de indecisos foi de 0%.

A rodada anterior ouviu 5 mil eleitores com 16 anos ou mais pela internet, entre 18 e 20 de outubro, e foi registrada no TSE sob o número BR-04612/2026. O nível de confiança informado era de 95%.

Na comparação com a pesquisa divulgada em 13 de outubro, Flávio manteve 50% das intenções de voto, enquanto Lula oscilou de 49% para 48%. A variação do petista ficou dentro da margem de erro.

O segundo turno das eleições presidenciais será realizado neste domingo (25/10). Lula busca a reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro tenta chegar à Presidência pelo PL.