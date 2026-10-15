Palver divulga nova pesquisa entre Lula e Flávio nesta quinta

Abstenção no primeiro turno do pleito presidencial atingiu 21,08%, maior índice registrado pelo TSE desde 1998 - (crédito: Ricardo Stuckert | Charles Vieira)

A Palver Insights divulga, nesta quinta-feira (15/10), uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A sondagem vai atualizar o cenário eleitoral após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, e ocorre em meio à reta final da campanha dos dois candidatos.

Além de consultar os eleitores sobre a preferência entre os presidenciáveis, o levantamento procurou identificar qual dos possíveis resultados da eleição provoca maior temor entre os brasileiros. A pesquisa também investigou a participação dos entrevistados no primeiro turno, questionando se eles compareceram às urnas em 4 de outubro.

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A pergunta sobre o comparecimento ocorre após um primeiro turno em que 21,08% do eleitorado brasileiro deixaram de votar, o equivalente a aproximadamente 33,4 milhões de pessoas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representam o maior índice de abstenção em uma eleição presidencial desde 1998.

Mudanças na metodologia

A divulgação também ocorre após a Palver Insights anunciar alterações nos procedimentos utilizados em suas pesquisas eleitorais. Segundo a empresa, a revisão busca melhorar a precisão dos resultados e ampliar a transparência dos levantamentos realizados durante a corrida presidencial de 2026.

Entre as mudanças está uma nova estratégia de recrutamento de participantes pela internet, com distribuição mais equilibrada de anúncios patrocinados entre diferentes redes sociais. A medida busca reduzir possíveis distorções na seleção dos entrevistados. O questionário também passou a oferecer a alternativa "Ainda não escolhi", destinada a identificar com maior precisão os eleitores que permanecem indecisos.

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Outra alteração envolve a adoção de um novo modelo de ponderação estatística, denominado calibração v2. A metodologia passou a considerar dados de filiação partidária do TSE na composição das metas amostrais, além dos indicadores demográficos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com a atualização, a Palver ressaltou que a comparação entre resultados de diferentes pesquisas deve considerar a metodologia empregada em cada levantamento. Dessa forma, análises sobre a evolução das intenções de voto só são válidas entre sondagens realizadas sob o mesmo padrão, adotado a partir da versão 2 da segunda onda de pesquisas.

Dados técnicos

A pesquisa da Palver Insights está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08028/2026. Foram entrevistadas 5 mil pessoas.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro amostral máxima de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O custo declarado da pesquisa é de R$ 30 mil.

