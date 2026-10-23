"Vidente dos famosos" tira as cartas e crava novo presidente da República

Mestre José faz tiragem de cartas durante sua participação em podcast para prever cenário político - (crédito: Reprodução/YouTube)

O vidente Mestre José, conhecido como "o vidente dos famosos", participou do podcast PodquePariu para debater o cenário político brasileiro e apresentar previsões obtidas por meio do tarô.

Durante a conversa com os três apresentadores, os participantes debateram a polarização e a futilidade de romper laços familiares ou de amizade por divergências partidárias. O diálogo destacou que guardar rancor adoece as pessoas e que os políticos sequer sabem da existência individual de cada eleitor.

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Ao abordar os conflitos entre eleitores, o convidado deixou um alerta: "Quando eu vejo dois amigos que estudaram junto, cresceram junto, brigando por Bolsonaro e Lula... aí os caras briga com pessoas que cresceram junto (...) e os caras nem sabe que ele existem. A grande verdade é essa: pare de brigar por política."

O vidente também relacionou mágoas a problemas de saúde: "O ódio, a mágoa... até a medicina já diz que gera câncer. Todo mundo que é muito rancoroso, mágoa, normalmente tem problema (...). A gente tem que perdoar, gente. Todo mundo tem seu dia mal."

Previsões do tarô para a disputa eleitoral

Ao retirar cartas durante a transmissão, Mestre José afirmou repetidamente que Luiz Inácio Lula da Silva vencerá a eleição contra Flávio Bolsonaro. Ele apontou uma virada histórica: "O Lula vai virar as eleições. (...) Ele nunca virou uma eleição, ele vai virar a primeira porque é a última dele, pronto. Para ficar pra história."

Em seguida, ao exibir a tiragem das cartas, ele confirmou o resultado: "Primeiro tarô, dá uma olhada... virou, irmão. Vitória! Tá escrito ali: vitória."

A previsão motivou uma aposta no estúdio envolvendo um churrasco de picanha: "Se o Lula perder, você pagou? Pago com bom grado. (...) Lula ganhando, vai picanha todos lá no Fogo Forte."

Máquina pública e cenário político

O convidado afirmou que governar com "a caneta na mão" confere vantagem estratégica no segundo turno. A análise também frisou a importância do comparecimento e da mobilização do eleitorado, com atenção especial para a região Nordeste.

O programa avaliou figuras da direita e o impacto das redes sociais. Sobre a capacidade de comunicação de Nikolas Ferreira, Mestre José comentou: "o Nicolas é uma máquina, né irmão? (...) Não dá para negar que ele é muito forte cara, estamos falando de um estado, imagina isso a nível nacional."

Ao ser consultado sobre a atuação de Sérgio Moro, o vidente interpretou nas cartas que ele será um governante de mandato único.

Veja trecho da participação no podcast:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.