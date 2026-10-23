Lula diz que não permitirá ser chamado de "nove dedos"; Flávio pede "perdão"

O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante debate da 'TV Globo' - (crédito: Reprodução / 'X' / @soldzita)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu à provocação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que o chamou de “nove dedos”, e cobrou um pedido de desculpas durante o debate da Rede Globo na noite desta sexta-feira (23/10). Lula relembrou o acidente de trabalho que sofreu aos 17 anos, quando perdeu parte de um dedo da mão esquerda, e destacou as dificuldades enfrentadas no início da vida profissional.

“Se tem alguém aqui nesse público que sabe o que é o mundo do trabalho, sou eu. Se tem alguém que perdeu um dedo aos 17 anos, fui eu”, afirmou o presidente. Lula contou que trabalhava à noite ainda menor de idade porque precisava garantir o próprio sustento. “Eu era de menor e trabalhava à noite porque ou trabalhava ou não comia”, declarou.

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Durante a resposta, Lula afirmou que não aceitaria que sua condição física fosse usada como provocação política. “Não vou permitir que o miliciano me chame de nove dedos”, disse. O presidente também questionou a experiência profissional de Flávio Bolsonaro e afirmou que o primeiro emprego do senador teria sido obtido por intermédio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula relacionou o episódio às dificuldades enfrentadas por trabalhadores e aos acidentes provocados por condições inadequadas de trabalho. Segundo ele, muitos profissionais são expostos a riscos por causa de exigências dos empregadores. O presidente voltou a cobrar uma retratação e afirmou que o respeito aos trabalhadores deveria ser considerado no debate político.

Na tréplica, Flávio Bolsonaro pediu desculpas ao presidente pela expressão utilizada. “Lula, se eu te ofendi porque eu te chamei de nove dedos, eu te peço desculpa, de verdade. Não queria te ofender”, declarou o senador.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes