Deputados bolsonaristas se manifestam sobre intimação de Flávio pela PF

Nota de protesto foi assinada por Cabo Gilberto, líder da banca de oposição na Câmara - (crédito: Assessoria Cabo Gilberto/Divulgação)

A Bancada da Oposição na Câmara dos Deputados publicou, nesta segunda-feira (26/10), uma nota em protesto à intimação de Flávio Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal (PF). O grupo da ala bolsonarista afirma que a medida, que determina a entrega dos passaportes, representa uma restrição dos direitos do senador.

“A coincidência temporal entre o resultado eleitoral e a adoção de uma medida dessa gravidade exige transparência absoluta, fundamentação jurídica rigorosa e respeito incondicional às garantias constitucionais”, diz a nota. “Perder uma eleição não transforma ninguém em criminoso. Ser investigado não significa ser culpado. E exercer oposição não pode representar a perda de direitos fundamentais”.

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O documento, assinado pelo deputado Cabo Gilberto (PL-PB) defende que medidas restritivas sejam fundamentadas em provas e fatos concretos.

“Diante da gravidade dos fatos noticiados, exigimos esclarecimento público sobre os fundamentos da medida, sua necessidade, sua proporcionalidade e a existência de elementos concretos que justifiquem eventual restrição de saída do país”, afirma a bancada.

Flávio Bolsonaro recebeu a intimação da PF no dia seguinte à derrota no segundo turno das eleições presidenciais para Luís Inácio Lula da Silva. A medida partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após rumores de que Flávio poderia deixar o país. Ele é investigado em pelo menos dois inquéritos na Corte.

Os deputados da bancada aliada na Câmara afirmam que acompanharão os desdobramentos do caso e medidas institucionais serão adotadas para assegurar “o respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e às liberdades individuais”.