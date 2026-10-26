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ELEIÇÕES 2026

Em sabatina, Flávio afirmou que reconheceria eventual derrota

Derrotado nas eleições gerais à presidência da república de 2026, senador caiu em contradição após resultado final das urnas

Entrevista de Flávio Bolsonaro a Rede Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Entrevista de Flávio Bolsonaro a Rede Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Candidato derrotado no segundo turno das eleições de 2026 para a presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesse domingo (25/10), após o resultado do pleito, que é "impossível" aceitar o resultado das urnas, e que pediria pela anulação do certame. 

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A fala contraria o posicionamentofeita pelo candidato ainda durante a campanha. No último dia 16 de outubro, em entrevista concedida à jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo, Flávio afirmou que, em caso de eventual derrota no pleito, aceitaria, sim, o resultado desfavorável.

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Em 2025, o pai do senador, Jair Bolsonaro, junto de outros aliados, foi condenado por tentativa de golpe de estado em decorrência da articulação dos atos do dia 8 de janeiro. 

"Vou disputar as eleições com as regras que estão aí. Independetemente de qual for o resultado, vou respeitar", afirmou Flávio Bolsonaro, durante a entrevista à Globo

No entanto, após o resultado final, afirmou que pedirá a anulação dos votos. De acordo com ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, interferiu no resultado ao estender o horário de votação das 17h para as 19h. 

"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi algo inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele e muda a regra do jogo, no meio do jogo, às 17 horas e um minuto (...) Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros e diversas cidades de diferentes estados", afirmou o senador. 

A campanha de Lula teve concedido o pedido para estender o horário da votação. No entanto, a equipe de Flávio, da mesma forma, também havia apresentado pedido para prorrogação. 

Assista ao momento em que Flávio afirma que respeitaria o resultado as urnas: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 26/10/2026 17:48 / atualizado em 26/10/2026 17:51
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