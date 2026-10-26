Em sabatina, Flávio afirmou que reconheceria eventual derrota

Candidato derrotado no segundo turno das eleições de 2026 para a presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesse domingo (25/10), após o resultado do pleito, que é "impossível" aceitar o resultado das urnas, e que pediria pela anulação do certame.
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A fala contraria o posicionamentofeita pelo candidato ainda durante a campanha. No último dia 16 de outubro, em entrevista concedida à jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo, Flávio afirmou que, em caso de eventual derrota no pleito, aceitaria, sim, o resultado desfavorável.
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Em 2025, o pai do senador, Jair Bolsonaro, junto de outros aliados, foi condenado por tentativa de golpe de estado em decorrência da articulação dos atos do dia 8 de janeiro.
"Vou disputar as eleições com as regras que estão aí. Independetemente de qual for o resultado, vou respeitar", afirmou Flávio Bolsonaro, durante a entrevista à Globo.
No entanto, após o resultado final, afirmou que pedirá a anulação dos votos. De acordo com ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, interferiu no resultado ao estender o horário de votação das 17h para as 19h.
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"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi algo inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele e muda a regra do jogo, no meio do jogo, às 17 horas e um minuto (...) Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros e diversas cidades de diferentes estados", afirmou o senador.
A campanha de Lula teve concedido o pedido para estender o horário da votação. No entanto, a equipe de Flávio, da mesma forma, também havia apresentado pedido para prorrogação.
Assista ao momento em que Flávio afirma que respeitaria o resultado as urnas:
Há uma semana, Flávio Bolsonaro AFIRMOU que iria respeitar o resultado das eleições no Brasil. https://t.co/tXfKLp5f55— QG do POP (@QGdoPOP) October 26, 2026
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