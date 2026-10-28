Motta e Centrão se reúnem para tratar de reforma política

Os partidos tentam viabilizar com Motta a aprovação da mudança do sistema eleitoral ainda este ano, em resposta ao crescimento expressivo da bancada do PL - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne na manhã desta quarta-feira (28/10) com presidentes e lideranças dos partidos que integram o bloco formado por União, PP, PSD, Republicanos, MDB, federação PSDB-Cidadania e Podemos para tratar da reforma política.

Os partidos tentam viabilizar aprovação da mudança do sistema eleitoral ainda este ano, em resposta ao crescimento expressivo da bancada do PL nestas eleições e, em consequência, a diminuição do Centrão. A mudança busca reduzir a influência dos “puxadores de voto”, aqueles parlamentares que obtêm número significativo de votos e, assim, puxam a eleição de candidatos menos votados.

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Nessas eleições, destacaram-se como puxadores de votos os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e Erika Hilton (Psol-SP). Com seus votos, eles puxaram e possibilitaram a eleição de outros 23 candidatos.

A ideia, no entanto, ainda enfrenta resistência de partidos como o PT e PL, e os partidos de Centrão ainda não definiram o formato dessa mudança do sistema proporcional. Atualmente, as cadeiras são distribuídas de acordo com os votos do partido e da Federação que estão inseridos. Há duas possibilidades de mudança em discussão: para o voto distrital misto ou para o distritão.

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No primeiro, metade das vagas seriam preenchidas pelos mais eleitos nos distritos eleitorais. A outra metade seria distribuída a partir de listas pré-definidas pelos partidos. Um projeto de lei de 2017 sobre o assunto já tramita na Câmara, com o deputado Domingos Neto (PSD-CE) na relatoria.

No caso do distritão, modelo que o Republicanos e do Podemos demonstram mais afinidade, transformaria a eleição da Câmara em majoritária, em que os mais votados são eleitos. Esse sistema é o que funciona atualmente para a eleição de senadores. Há um texto da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), presidente do Podemos, sobre o assunto.