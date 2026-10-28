InícioPolítica
Câmara dos Deputados

Motta e Centrão se reúnem para tratar de reforma política

Presidente da Câmara já sinalizou que pretende votar matéria ainda neste ano

Os partidos tentam viabilizar com Motta a aprovação da mudança do sistema eleitoral ainda este ano, em resposta ao crescimento expressivo da bancada do PL - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Os partidos tentam viabilizar com Motta a aprovação da mudança do sistema eleitoral ainda este ano, em resposta ao crescimento expressivo da bancada do PL - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne na manhã desta quarta-feira (28/10) com presidentes e lideranças dos partidos que integram o bloco formado por União, PP, PSD, Republicanos, MDB, federação PSDB-Cidadania e Podemos para tratar da reforma política.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os partidos tentam viabilizar aprovação da mudança do sistema eleitoral ainda este ano, em resposta ao crescimento expressivo da bancada do PL nestas eleições e, em consequência, a diminuição do Centrão. A mudança busca reduzir a influência dos “puxadores de voto”, aqueles parlamentares que obtêm número significativo de votos e, assim, puxam a eleição de candidatos menos votados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nessas eleições, destacaram-se como puxadores de votos os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e Erika Hilton (Psol-SP). Com seus votos, eles puxaram e possibilitaram a eleição de outros 23 candidatos.

A ideia, no entanto, ainda enfrenta resistência de partidos como o PT e PL, e os partidos de Centrão ainda não definiram o formato dessa mudança do sistema proporcional. Atualmente, as cadeiras são distribuídas de acordo com os votos do partido e da Federação que estão inseridos. Há duas possibilidades de mudança em discussão: para o voto distrital misto ou para o distritão.

No primeiro, metade das vagas seriam preenchidas pelos mais eleitos nos distritos eleitorais. A outra metade seria distribuída a partir de listas pré-definidas pelos partidos. Um projeto de lei de 2017 sobre o assunto já tramita na Câmara, com o deputado Domingos Neto (PSD-CE) na relatoria.

No caso do distritão, modelo que o Republicanos e do Podemos demonstram mais afinidade, transformaria a eleição da Câmara em majoritária, em que os mais votados são eleitos. Esse sistema é o que funciona atualmente para a eleição de senadores. Há um texto da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), presidente do Podemos, sobre o assunto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 28/10/2026 10:33 / atualizado em 28/10/2026 10:35
x