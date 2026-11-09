Apoiado por Dino, desembargador escolhido por Lula toma posse nesta terça

O magistrado, da Seção Judiciária de Goiás (SJGO) e em auxílio no TRF1, recebeu 31 votos, tendo sido o mais votado da lista tríplice formada pelo Plenário do TRF1 - (crédito: Divulgação/TRF-1)

O novo desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) Fausto Mendanha Gonzaga toma posse nesta terça-feira (10/11), após ser indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao cargo. Ele figurava em uma lista tríplice encaminhada pelo próprio órgão ainda em fevereiro de 2026 e era o preferido pelos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mendanha foi o nome escolhido por Lula em uma 'disputa' com outros dois nomes, que incluíam um membro do gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, o juiz federal Henrique Gouveia da Cunha, e era o preferido pelo presidente do TSE para assumir o cargo. No entanto, Lula teria escolhido o juiz apadrinhado por Dino após uma conversa por telefone com o ministro.

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O outro nome que figurava na lista do TRF-1 era do juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, que suspendeu a posse de Lula, em 2016, como ministro da Casa Civil, já no último ano de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff à frente do Executivo. A decisão à época ocorreu minutos após a cerimônia de posse e foi um dos episódios que precederam o impeachment de Dilma da Presidência da República.

Além de ser o preferido por magistrados mais próximos a Lula, Fausto Mendanha também foi o juiz que recebeu mais votos para integrar a lista do tribunal, com 31 menções, no total. Itagiba Catta Preta Neto teve 27 votos e Henrique Gouveia da Cunha, 24. Participaram da disputa 20 concorrentes, para suprir a vaga do desembargador Novély Vilanova, que se aposentou no início do ano.

O magistrado escolhido por Lula pertencia à Seção Judiciária de Goiás (SJGO) e a decisão do presidente foi formalizada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (9). A sessão de posse ocorre já no dia seguinte à nomeação, a partir das 17h, e será conduzida pela presidente do tribunal, a desembargadora Maria do Carmos Cardoso.