De olho no Recife, Marília Arraes busca Raquel Lyra e avalia deixar o PDT

Marília, segundo interlocutores, mantém o projeto de disputar novamente a Prefeitura da capital - (crédito: Flickr/Marília Arraes)

A senadora eleita Marília Arraes (PDT-PE) quer um encontro com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), em meio às articulações para uma possível federação entre PDT e PSB. Nos bastidores, aliados afirmam que a parlamentar não está satisfeita com a possibilidade de ficar vinculada politicamente ao grupo do primo João Campos (PSB), prefeito do Recife.

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Marília, segundo interlocutores, mantém o projeto de disputar novamente a Prefeitura da capital, após a derrota para João em 2020. Para isso, não descarta deixar o PDT e buscar uma nova legenda. O PSDB aparece como uma das alternativas para construir uma frente própria, possivelmente em aliança com Raquel.

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“Ela vai seguir o próprio projeto, não importa o partido”, resumiu um aliado próximo à senadora eleita.

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A reaproximação entre Marília e João nas eleições de 2026, inclusive, foi resultado de uma intensa articulação política que envolveu até o presidente Lula (PT). O entendimento eleitoral, porém, não significou o abandono das pretensões da parlamentar no Recife.

Entre interlocutores, a avaliação é de que Marília não pretende ficar subordinada aos interesses do PSB, sobretudo diante de uma eventual federação com o PDT.